Thứ Bảy, 9/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 9/8: Gạo xuất khẩu tăng, trong nước ổn định

PHỐ HỘI 09/08/2025 09:14

Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg, gạo CL 555 giảm còn 8.600 - 8.750 đồng/kg. Gạo xuất khẩu tăng mạnh, 5% tấm đạt 395 USD/tấn.

Giá lúa gạo trong nước

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 giảm 50 đồng/kg, còn 8.600 - 8.750 đồng/kg; OM 380 8.200 - 8.300 đồng/kg; OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg; IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg; OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚAGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Lúa IR 50404 (tươi)5.700 – 5.800
Lúa OM 54515.900 – 6.000
Lúa Đài thơm 8 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 18 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa Nhật7.800 – 8.000
Lúa Nàng Nhen (khô)20.000
Lúa Nàng Hoa 96.100 – 6.200
Lúa OM 54515.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

GIỐNG GẠOGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nàng Nhen28.000
Gạo thường14.000 – 15.000
Gạo thơm17.000 – 22.000
Gạo thơm Jasmine17.000 – 18.000
Gạo Nàng hoa21.000
Gạo tẻ thường13.000 – 14.000
Gạo thơm thái hạt dài18.000 – 20.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Nhật22.000
Gạo Sóc thường17.500
Gạo nguyên liệu OM 3807.950 – 8.050
Gạo nguyên liệu CL 5558.600 – 8.750- 50
Gạo nguyên liệu OM 54519.500 – 9.650
Gạo nguyên liệu IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu OM 189.600 – 9.700

Phụ phẩm

Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.600 – 6.700
Trấu1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch

Nguồn cung lúa gạo tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An giảm, giao dịch chậm. Thương lái mua cầm chừng, giá ít biến động. Tại Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về ít, thị trường trầm lắng.

GIỐNG NẾPGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nếp IR 4625 (khô)9.500 – 9.700
Nếp 3 tháng (khô)9.600 – 9.700
Nếp IR 4625 (tươi)7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 1 - 4 USD/tấn: gạo 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn. Việt Nam xuất 5,5 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu 2025, tăng 3,7%, nhưng Philippines tạm ngừng nhập khẩu từ 1/9 và đề xuất tăng thuế nhập khẩu gây áp lực giảm giá.

Giá tiêu hôm nay 9/8: Các tỉnh thi nhau đạt đỉnh 141.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 9/8: Các tỉnh thi nhau đạt đỉnh 141.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

Giá tiêu hôm nay 9/8: Các tỉnh thi nhau đạt đỉnh 141.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 9/8: Các tỉnh thi nhau đạt đỉnh 141.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

      Giá lúa gạo hôm nay 9/8: Gạo xuất khẩu tăng, trong nước ổn định

