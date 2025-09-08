Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 9/8: Gạo xuất khẩu tăng, trong nước ổn định Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg, gạo CL 555 giảm còn 8.600 - 8.750 đồng/kg. Gạo xuất khẩu tăng mạnh, 5% tấm đạt 395 USD/tấn.

Giá lúa gạo trong nước



Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 giảm 50 đồng/kg, còn 8.600 - 8.750 đồng/kg; OM 380 8.200 - 8.300 đồng/kg; OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg; IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg; OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚA GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Lúa IR 50404 (tươi) 5.700 – 5.800 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000 Lúa Đài thơm 8 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa OM 18 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa Nhật 7.800 – 8.000 Lúa Nàng Nhen (khô) 20.000 Lúa Nàng Hoa 9 6.100 – 6.200 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.



GIỐNG GẠO GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nàng Nhen 28.000 Gạo thường 14.000 – 15.000 Gạo thơm 17.000 – 22.000 Gạo thơm Jasmine 17.000 – 18.000 Gạo Nàng hoa 21.000 Gạo tẻ thường 13.000 – 14.000 Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 20.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Sóc thường 17.500 Gạo nguyên liệu OM 380 7.950 – 8.050 Gạo nguyên liệu CL 555 8.600 – 8.750 - 50 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 – 9.650 Gạo nguyên liệu IR 504 8.200 – 8.300 Gạo nguyên liệu OM 18 9.600 – 9.700

Phụ phẩm



Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.



Mặt hàng GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Tấm thơm 7.400 – 7.500 Cám 6.600 – 6.700 Trấu 1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch



Nguồn cung lúa gạo tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An giảm, giao dịch chậm. Thương lái mua cầm chừng, giá ít biến động. Tại Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về ít, thị trường trầm lắng.



GIỐNG NẾP GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nếp IR 4625 (khô) 9.500 – 9.700 Nếp 3 tháng (khô) 9.600 – 9.700 Nếp IR 4625 (tươi) 7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu



Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 1 - 4 USD/tấn: gạo 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn. Việt Nam xuất 5,5 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu 2025, tăng 3,7%, nhưng Philippines tạm ngừng nhập khẩu từ 1/9 và đề xuất tăng thuế nhập khẩu gây áp lực giảm giá.