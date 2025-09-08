Giá lúa gạo hôm nay 9/8: Gạo xuất khẩu tăng, trong nước ổn định
Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg, gạo CL 555 giảm còn 8.600 - 8.750 đồng/kg. Gạo xuất khẩu tăng mạnh, 5% tấm đạt 395 USD/tấn.
Giá lúa gạo trong nước
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 giảm 50 đồng/kg, còn 8.600 - 8.750 đồng/kg; OM 380 8.200 - 8.300 đồng/kg; OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg; IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg; OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.
|GIỐNG LÚA
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Lúa IR 50404 (tươi)
|5.700 – 5.800
|Lúa OM 5451
|5.900 – 6.000
|Lúa Đài thơm 8 (tươi)
|6.100 – 6.200
|Lúa OM 18 (tươi)
|6.100 – 6.200
|Lúa Nhật
|7.800 – 8.000
|Lúa Nàng Nhen (khô)
|20.000
|Lúa Nàng Hoa 9
|6.100 – 6.200
|Lúa OM 5451
|5.900 – 6.000
Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.
|GIỐNG GẠO
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Nàng Nhen
|28.000
|Gạo thường
|14.000 – 15.000
|Gạo thơm
|17.000 – 22.000
|Gạo thơm Jasmine
|17.000 – 18.000
|Gạo Nàng hoa
|21.000
|Gạo tẻ thường
|13.000 – 14.000
|Gạo thơm thái hạt dài
|18.000 – 20.000
|Gạo Hương Lài
|22.000
|Gạo thơm Đài Loan
|20.000
|Gạo Nhật
|22.000
|Gạo Sóc thường
|17.500
|Gạo nguyên liệu OM 380
|7.950 – 8.050
|Gạo nguyên liệu CL 555
|8.600 – 8.750
|- 50
|Gạo nguyên liệu OM 5451
|9.500 – 9.650
|Gạo nguyên liệu IR 504
|8.200 – 8.300
|Gạo nguyên liệu OM 18
|9.600 – 9.700
Phụ phẩm
Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.
|Mặt hàng
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Tấm thơm
|7.400 – 7.500
|Cám
|6.600 – 6.700
|Trấu
|1.000 – 1.150
Thị trường giao dịch
Nguồn cung lúa gạo tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An giảm, giao dịch chậm. Thương lái mua cầm chừng, giá ít biến động. Tại Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về ít, thị trường trầm lắng.
|GIỐNG NẾP
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Nếp IR 4625 (khô)
|9.500 – 9.700
|Nếp 3 tháng (khô)
|9.600 – 9.700
|Nếp IR 4625 (tươi)
|7.300 – 7.500
Giá gạo xuất khẩu
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 1 - 4 USD/tấn: gạo 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn. Việt Nam xuất 5,5 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu 2025, tăng 3,7%, nhưng Philippines tạm ngừng nhập khẩu từ 1/9 và đề xuất tăng thuế nhập khẩu gây áp lực giảm giá.