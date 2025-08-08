Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế Giá vàng 9/8/2025 dự báo tăng do thuế nhập khẩu vàng Mỹ và kỳ vọng Fed giảm lãi suất, đẩy giá vàng thế giới lên cao, tác động mạnh đến thị trường trong nước.

Cập nhật giá vàng hôm nay 8/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC và PNJ bứt phá mạnh mẽ

Giá vàng SJC, DOJI bứt phá mạnh mẽ, chạm mốc kỷ lục

Cụ thể, tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, giá vàng SJC đã tăng mạnh mẽ. Chiều mua vào tăng thêm 800 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 123,2 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng không kém phần sôi động khi tăng 600 nghìn đồng/lượng, lên mức 124,4 triệu đồng/lượng, thiết lập một kỷ lục mới.

Cũng trong bối cảnh thị trường đang sôi sục, Tập đoàn DOJI đã nhanh chóng điều chỉnh giá vàng để bắt kịp xu hướng. Giá vàng DOJI hôm nay ghi nhận mức tăng đáng kể ở cả hai chiều. Cụ thể, giá mua vào được nâng thêm 500 nghìn đồng/lượng, đạt 123,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra cũng tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng, dừng ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng giá

Giá vàng tại Mi Hồng cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá chung của thị trường. So với phiên giao dịch trước, giá mua vào tại đây tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 123,4 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, giá bán ra có mức tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng, đạt 124,4 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng PNJ cũng có động thái tương tự SJC, với mức tăng ấn tượng. Giá mua vào của PNJ được niêm yết ở 123,2 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng. Chiều bán ra cũng tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng, lên mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, với mức tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng có động thái điều chỉnh giá tăng nhẹ. Cụ thể, giá mua vào được niêm yết ở mức 122,6 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng. Chiều bán ra cũng tăng tương ứng 200 nghìn đồng/lượng, dừng lại ở mức 124,0 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu thế chung, giá vàng tại Phú Quý cũng tăng mạnh. Đáng chú ý, giá mua vào tại đây có mức tăng đột biến 1.000.000 đồng/lượng, đạt 122,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra cũng tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 8/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 18h00 ngày 8/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 8/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

1. DOJI - Cập nhật: 08/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.200

▲500K 124.400

▲300K AVPL/SJC HCM 123.200

▲500K 124.400

▲300K AVPL/SJC ĐN 123.200

▲500K 124.400

▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 08/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.200

▲800K 124.400

▲600K Hà Nội - PNJ 123.200

▲800K 124.400

▲600K Đà Nẵng - PNJ 123.200

▲800K 124.400

▲600K Miền Tây - PNJ 123.200

▲800K 124.400

▲600K Tây Nguyên - PNJ 123.200

▲800K 124.400

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 123.200

▲800K 124.400

▲600K

AJC - Cập nhật: 08/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,490

▲10K 11,940

▲10K Trang sức 99.9 11,480

▲10K 11,930

▲10K NL 99.99 10,840

▲10K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▲10K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,700

▲10K 12,000

▲10K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,700

▲10K 12,000

▲10K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,700

▲10K 12,000

▲10K Miếng SJC Thái Bình 12,320

▲80K 12,440

▲60K Miếng SJC Nghệ An 12,320

▲80K 12,440

▲60K Miếng SJC Hà Nội 12,320

▲80K 12,440

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 08/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.200

▲800K 124.400

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 123.200

▲800K 124.420

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.200

▲800K 124.430

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.300

▲500K 119.800

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.300

▲500K 119.900

▲500K Nữ trang 99,99% 117.200

▲500K 119.200

▲500K Nữ trang 99% 113.519

▲495K 118.019

▲495K Nữ trang 68% 74.014

▲340K 81.214

▲340K Nữ trang 41,7% 42.661

▲208K 49.861

▲208K

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 8/8/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 18h00 ngày 8/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3382,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 12 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,96 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,2-124,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,44 triệu.

Ngày 8/8/2025, thị trường vàng thế giới đã trải qua một biến động lớn, với giá vàng giao ngay hôm nay tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Cụ thể, giá vàng hợp đồng tương lai tại Mỹ đã nhảy vọt hơn 1% lên mức $3,489.40, thậm chí có lúc đạt đỉnh $3,534.10. Tuy nhiên, giá vàng giao dịch trực tiếp (spot gold) chỉ tăng nhẹ và đạt $3,399.22 mỗi ounce. Điều này cho thấy có một sự khác biệt đáng kể giữa giá vàng được giao dịch ngay lập tức và giá vàng được mua bán cho tương lai.

Nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt này là do chính phủ Mỹ vừa áp một mức thuế mới lên các thỏi vàng nhập khẩu loại 1kg. Theo một báo cáo từ tờ báo Financial Times, việc này đã tạo ra một khoảng cách lớn chưa từng thấy giữa giá vàng hợp đồng tương lai ở New York và giá vàng giao dịch ngay trên thị trường. Lần cuối cùng mà khoảng cách này lớn đến như vậy là vào năm 2020, khi chuỗi cung ứng vàng bị gián đoạn do dịch COVID-19.

Chính sách thuế mới này được cho là sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến Thụy Sĩ, quốc gia được coi là trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia, việc áp thuế sẽ làm gián đoạn việc buôn bán vàng, gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu và có thể làm tăng giá vàng bán ra cho người tiêu dùng cuối cùng. Nó cũng có thể tạo ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, từ đó đẩy giá vàng lên cao hơn nữa.

Bên cạnh chính sách thuế, một yếu tố khác cũng đang hỗ trợ giá vàng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất. Dữ liệu việc làm của Mỹ tuần trước không mấy khả quan đã củng cố khả năng FED sẽ giảm lãi suất vào tháng tới, với tỷ lệ dự đoán lên đến 89%. Lãi suất thấp hơn thường làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn, vì nó không mang lại lợi suất như các tài sản khác như trái phiếu.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 9/8/2025

Giá vàng hôm nay 8/8/2025 có một diễn biến khá phức tạp, với những tin tức quan trọng từ thị trường quốc tế. Mặc dù giá vàng thế giới giao ngay giảm nhẹ 12 USD, xuống còn 3382,9 USD/ounce, nhưng nếu quy đổi ra tiền Việt Nam (theo tỷ giá 26.400 VND/USD), giá vàng thế giới vẫn ở mức rất cao, khoảng 111,96 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý là so với giá vàng SJC trong nước, giá vàng thế giới thấp hơn tới khoảng 12,44 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới đang chịu tác động của hai luồng thông tin lớn. Đầu tiên là việc Mỹ bất ngờ áp thuế nhập khẩu lên vàng miếng 1kg. Chính sách này khiến việc mua vàng từ các trung tâm lớn như Thụy Sĩ trở nên đắt đỏ hơn nhiều, làm cho giá vàng tại Mỹ tăng vọt. Mức thuế này giống như một "rào cản" đẩy giá vàng lên cao, khiến nó có giá khác biệt so với các thị trường khác.

Thứ hai, giới đầu tư đang rất kỳ vọng vào việc ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn đồng nghĩa với việc giữ vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn, vì các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm không còn mang lại nhiều lợi nhuận nữa. Điều này khiến cho nhiều người đổ xô mua vàng, đẩy giá kim loại quý này tiếp tục tăng cao.

Nhìn chung, với những diễn biến này trên thị trường quốc tế, giá vàng trong nước cũng sẽ chịu tác động mạnh. Do đó, rất có khả năng giá vàng SJC trong phiên giao dịch sáng ngày 9/8 tới sẽ có xu hướng tăng theo đà của thế giới.