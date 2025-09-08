Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn Giá cà phê 9/8/2025 tăng mạnh, arabica lên 304,85 cent/lb, robusta chạm 3.520. Tây Nguyên tăng 1.000-1.200 đồng/kg, đạt 101.000-101.900 đồng/kg.

Giá cà phê quốc tế hôm nay ngày 9/8/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 9/8/2025

Thị trường cà phê ghi nhận sự tăng giá đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch chính. Hợp đồng kỳ hạn 09/2025 tăng 102, lên mức 3.520, tương đương mức tăng 2,98%.

Các kỳ hạn tiếp theo cũng ghi nhận mức tăng tích cực gồm: 11/2025 tăng 95 (2,81%) lên 3.472, 01/2026 tăng 85 (2,56%) lên 3.405, 03/2026 tăng 74 (2,26%) lên 3.353 và 05/2026 tăng 98 (3,01%) lên 3.349.

Giá cà phê Arabica New York ngày 9/8/2025

Giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chuỗi tăng của mình, ghi nhận diễn biến tăng đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch. Kỳ hạn gần nhất tháng 09/2025 tăng 7,05 cent, tương đương 2,37%, lên mức 304,85 cent/lb.

Các kỳ hạn tiếp theo như tháng 12/2025 và 03/2026 cũng đồng loạt tăng lần lượt 6,75 cent (2,32%) và 5,70 cent (2,01%). Các kỳ hạn xa hơn như tháng 05/2026 và 07/2026 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 5 cent (1,80%) và 4,75 cent (1,74%).

Sự tăng giá mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, cả trong nước và quốc tế. Một trong những động lực chính là tình trạng nguồn cung cà phê toàn cầu thắt chặt. Xuất khẩu cà phê của Brazil, một trong những cường quốc cà phê lớn nhất thế giới, đã giảm mạnh. Dữ liệu từ Bộ Thương mại Brazil cho thấy xuất khẩu cà phê chưa rang trong tháng 7 giảm tới hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã tạo ra khoảng trống lớn về nguồn cung, đẩy giá cà phê tăng cao.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu tác động từ sự thay đổi về chính sách và tình hình tồn kho. Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14,5 tháng, cho thấy nhu cầu vẫn ở mức cao. Ngược lại, tồn kho cà phê Robusta lại tăng, nhưng điều này không đủ để ghìm lại đà tăng của cả thị trường.

Một yếu tố ngoại hối cũng đóng vai trò quan trọng là sự biến động của đồng Real Brazil. Đồng tiền này tăng giá đã làm giảm doanh số xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Brazil, càng làm cho nguồn cung trên thị trường quốc tế thêm khan hiếm.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 9/8/2025

Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 – 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 101.000 – 101.900 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.200 đồng/kg, lên mức 101.900 đồng/kg - cao nhất trong khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đứng ở mức 101.500 đồng/kg và 101.300 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, lên 101.000 đồng/kg.

Ngay từ đầu tháng 7, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên chỉ dao động quanh mốc 94.000 đồng/kg. Thế nhưng, chỉ sau hơn một tháng, giá cà phê đã bứt tốc ngoạn mục, tạo nên cơn sốt trên thị trường.

Trong bối cảnh giá cà phê thế giới tăng cao, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã gặt hái những thành công rực rỡ. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng 1,05 triệu tấn cà phê, với tổng kim ngạch đạt kỷ lục hơn 6 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên ngành cà phê Việt Nam đạt được con số ấn tượng này, vượt qua cả kim ngạch của cả năm 2024.

Thành công này có được nhờ vào việc các doanh nghiệp Việt Nam đã nắm bắt tốt cơ hội. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là sự gia tăng thị phần của các doanh nghiệp FDI (đầu tư nước ngoài) trong mảng xuất khẩu cà phê nhân sống. Trong tháng 7, khối FDI đã chiếm tới 42,7% tổng khối lượng và 46,4% tổng kim ngạch, vượt xa mức trung bình 30% trước đây. Điều này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt từ các "ông lớn" quốc tế ngay trên sân nhà.

Về thị trường xuất khẩu, châu Âu tiếp tục là đối tác chủ lực của Việt Nam, chiếm tới 59% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, thị trường châu Á cũng có sự tăng trưởng đáng kể với 26,6% và châu Mỹ với 6,8%.