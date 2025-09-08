Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng Giá xăng dầu hôm nay giảm sâu, dầu Brent còn 66,17 USD/thùng, dầu WTI 63,43 USD/thùng. Trong nước, giá xăng dầu không thay đổi.

Giá xăng dầu thế giới



Sáng 09/08/2025, giá dầu Brent giảm 0,38% xuống 66,17 USD/thùng, WTI giảm 0,55% còn 63,43 USD/thùng, hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Thuế quan mới của Mỹ, kỳ vọng đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine, và OPEC+ tăng sản lượng 547.000 thùng/ngày từ tháng 9 gây áp lực giảm giá. Tồn kho dầu thô Mỹ tăng bất ngờ 6,2 triệu thùng, trái với dự báo giảm.

Giá xăng dầu trong nước



Từ 15h ngày 07/08/2025, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Liên Bộ không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 + 207 19.608/lít Xăng RON95-III + 234 20.074/lít Dầu diesel 0.05S - 268 18.800/lít Dầu hỏa - 54 18.660/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 114 15.647/kg

Tình hình thị trường



Thị trường dầu chịu ảnh hưởng từ thuế 25% của Mỹ áp lên Ấn Độ và khả năng áp thuế với Trung Quốc, cùng triển vọng nới lỏng trừng phạt Nga. Giá xăng dầu thế giới biến động: RON92 tăng 1,42%, RON95 tăng 1,39%, dầu hỏa giảm 0,48%, diesel giảm 1,8%, mazut tăng 0,82%. Chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ có thể thúc đẩy nhu cầu dầu.