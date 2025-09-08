Thứ Bảy, 9/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng

PHỐ HỘI 09/08/2025 09:14

Giá xăng dầu hôm nay giảm sâu, dầu Brent còn 66,17 USD/thùng, dầu WTI 63,43 USD/thùng. Trong nước, giá xăng dầu không thay đổi.

Giá xăng dầu thế giới

Sáng 09/08/2025, giá dầu Brent giảm 0,38% xuống 66,17 USD/thùng, WTI giảm 0,55% còn 63,43 USD/thùng, hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Thuế quan mới của Mỹ, kỳ vọng đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine, và OPEC+ tăng sản lượng 547.000 thùng/ngày từ tháng 9 gây áp lực giảm giá. Tồn kho dầu thô Mỹ tăng bất ngờ 6,2 triệu thùng, trái với dự báo giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 07/08/2025, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Liên Bộ không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ tối đa (đồng)
Xăng E5 RON92+ 20719.608/lít
Xăng RON95-III+ 23420.074/lít
Dầu diesel 0.05S- 26818.800/lít
Dầu hỏa- 5418.660/lít
Dầu mazut 180CST 3.5S+ 11415.647/kg

Tình hình thị trường

Thị trường dầu chịu ảnh hưởng từ thuế 25% của Mỹ áp lên Ấn Độ và khả năng áp thuế với Trung Quốc, cùng triển vọng nới lỏng trừng phạt Nga. Giá xăng dầu thế giới biến động: RON92 tăng 1,42%, RON95 tăng 1,39%, dầu hỏa giảm 0,48%, diesel giảm 1,8%, mazut tăng 0,82%. Chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ có thể thúc đẩy nhu cầu dầu.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

Giá vàng chiều nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước ngập sắc xanh, tăng cả triệu, làm tiếp kỷ lục mới

Giá vàng chiều nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước ngập sắc xanh, tăng cả triệu, làm tiếp kỷ lục mới

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá cà phê hôm nay 9/8/2025: Đồng loạt tăng mạnh, sắc xanh trải từ sàn đến vườn

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Giá vàng ngày mai 9/8/2025: "Gió" mới cho giá vàng, Fed và Thuế

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt?

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

Dự báo giá cà phê ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt

Giá vàng chiều nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước ngập sắc xanh, tăng cả triệu, làm tiếp kỷ lục mới

Giá vàng chiều nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước ngập sắc xanh, tăng cả triệu, làm tiếp kỷ lục mới

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO