Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng
Giá xăng dầu hôm nay giảm sâu, dầu Brent còn 66,17 USD/thùng, dầu WTI 63,43 USD/thùng. Trong nước, giá xăng dầu không thay đổi.
Giá xăng dầu thế giới
Sáng 09/08/2025, giá dầu Brent giảm 0,38% xuống 66,17 USD/thùng, WTI giảm 0,55% còn 63,43 USD/thùng, hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Thuế quan mới của Mỹ, kỳ vọng đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine, và OPEC+ tăng sản lượng 547.000 thùng/ngày từ tháng 9 gây áp lực giảm giá. Tồn kho dầu thô Mỹ tăng bất ngờ 6,2 triệu thùng, trái với dự báo giảm.
Giá xăng dầu trong nước
Từ 15h ngày 07/08/2025, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Liên Bộ không sử dụng Quỹ bình ổn giá.
|Loại nhiên liệu
|Mức điều chỉnh (đồng)
|Giá bán lẻ tối đa (đồng)
|Xăng E5 RON92
|+ 207
|19.608/lít
|Xăng RON95-III
|+ 234
|20.074/lít
|Dầu diesel 0.05S
|- 268
|18.800/lít
|Dầu hỏa
|- 54
|18.660/lít
|Dầu mazut 180CST 3.5S
|+ 114
|15.647/kg
Tình hình thị trường
Thị trường dầu chịu ảnh hưởng từ thuế 25% của Mỹ áp lên Ấn Độ và khả năng áp thuế với Trung Quốc, cùng triển vọng nới lỏng trừng phạt Nga. Giá xăng dầu thế giới biến động: RON92 tăng 1,42%, RON95 tăng 1,39%, dầu hỏa giảm 0,48%, diesel giảm 1,8%, mazut tăng 0,82%. Chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ có thể thúc đẩy nhu cầu dầu.