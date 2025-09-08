Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 9/8: Các tỉnh thi nhau đạt đỉnh 141.000 đồng/kg Giá tiêu 9/8/2025 đạt đỉnh 141.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông. Thị trường quốc tế ổn định, Indonesia tăng nhẹ, Việt Nam điều tiết xuất khẩu linh hoạt.

Giá tiêu hôm nay ngày 9/8/2025 tại thị trường trong nước

Vào 04h20, thị trường giá tiêu trong nước ghi nhận sự ổn định ở hầu hết các khu vực, với mức giá dao động từ 139.000 đến 141.000 đồng/kg. Duy nhất Đắk Nông có sự thay đổi về giá.

Cụ thể:

Tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước, giá tiêu duy trì ở mức 139.000 đồng/kg, không có sự thay đổi.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giữ ở mức 141.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Nông là địa phương duy nhất có sự thay đổi về giá, với mức tăng 1.000 đồng, đưa giá lên 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ngày 9/8/2025 tại thị trường thế giới

Theo khảo sát, thị trường tiêu thế giới có biến động nhẹ. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết tiêu Indonesia đã có sự tăng nhẹ, trong khi các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, lại giữ giá ổn định.

Cụ thể:

Tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 0.07 USD, lên mức 7,147 USD/tấn (tương đương 188,681 VNĐ/kg). Tiêu trắng Indonesia cũng nhích nhẹ 0.08 USD, đạt 9,991 USD/tấn (tương đương 263,763 VNĐ/kg).

Tại các thị trường khác, giá tiêu có xu hướng đi ngang. Cụ thể:

Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn ổn định ở mức 6,000 USD/tấn (tương đương 158,400 VNĐ/kg).

Tiêu đen Malaysia ASTA và tiêu trắng Malaysia ASTA cũng không có sự thay đổi, duy trì mức giá lần lượt là 9,250 USD/tấn (tương đương 244,200 VNĐ/kg) và 12,500 USD/tấn (tương đương 330,000 VNĐ/kg).

Giá tiêu Việt Nam cũng ổn định. Cụ thể, tiêu đen 500 g/l giữ mức 6,240 USD/tấn (tương đương 164,736 VNĐ/kg); tiêu đen 550 g/l ở mức 6,370 USD/tấn (tương đương 168,168 VNĐ/kg); và tiêu trắng ASTA ở mức 8,950 USD/tấn (tương đương 236,280 VNĐ/kg).

Việt Nam đóng vai trò điều tiết xuất khẩu phù hợp với diễn biến nhu cầu chung trên thị trường, tạo yếu tố ổn định. Việc xuất khẩu ròng của Việt Nam sụt giảm trong nửa đầu năm 2025, mặc dù vụ mùa thuận lợi, có thể phản ánh chiến lược giữ hàng tồn kho nhằm ứng phó với những biến động của thị trường.

Lượng hàng tồn kho chuyển sang năm sau cho thấy một mức độ linh hoạt nhất định về nguồn cung trong những tháng tới. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam đã điều chỉnh giảm mạnh trong tháng 6/2025, cho thấy có sự khác biệt so với thị trường Brazil.

Báo cáo của IPC cho thấy sự bổ trợ lẫn nhau của các quốc gia sản xuất trong việc định hình nguồn cung toàn cầu. Brazil và Indonesia phản ứng nhanh chóng với thị trường, trong khi Việt Nam đóng vai trò ổn định nguồn cung.

Đáng chú ý, vào tháng 6/2025, trong khi giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh giảm mạnh, giá tiêu của Brazil vẫn duy trì ổn định. Điều này cho thấy tồn kho tại Brazil ở mức thấp và nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu vẫn cao.

Ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về xuất khẩu trong nửa đầu năm 2025 nhờ tận dụng hiệu quả cơ hội chênh lệch giá. Lượng xuất khẩu tăng cao không phản ánh tình trạng dư thừa tồn kho mà cho thấy một chiến lược thương mại linh hoạt. Hiện tại, Brazil được cho là đang trong tình trạng tồn kho trong nước rất hạn chế và vụ thu hoạch tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9/2025.

Tăng trưởng ấn tượng về khối lượng xuất khẩu với mức tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự như Brazil, Indonesia cũng được cho là đang hạn chế nguồn hàng xuất khẩu do nhu cầu nội địa mạnh và tiêu thụ trong nước tăng.