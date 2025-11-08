Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 11/8: Phục hồi, sầu Thái tăng giá Giá sầu riêng hôm nay tăng 2.000 đồng/kg ở một số loại. Đắk Lắk dẫn đầu giá, nhưng xuất khẩu gặp khó do Trung Quốc siết chất lượng.

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 11/8



Giá sầu riêng tăng 2.000 đồng/kg, sầu Thái loại A 70.000 - 80.000 đồng/kg, VIP 90.000 - 95.000 đồng/kg. Sầu Ri6 ổn định, loại A 40.000 - 45.000 đồng/kg, mua xô 20.000 - 28.000 đồng/kg.

Musang King loại A 55.000 - 80.000 đồng/kg. Đắk Lắk giá cao nhất, sầu Thái VIP 90.000 đồng/kg, nhưng hàng lỗi cơm thấp hơn. Đồng bằng sông Cửu Long hết vụ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nguồn cung dồi dào.

Giá sầu riêng hôm nay 11/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 32.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 25.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

74.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

54.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 - 95.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

70.000 - 75.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

55.000 - 62.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

40.000 - 45.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 11/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

72.000 - 78.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

52.000 - 58.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 đồng/kg



Thị trường và sản lượng



Sản lượng sầu riêng cả nước đạt 1,5 triệu tấn, tăng mạnh từ 366.000 tấn cách đây 10 năm. Đắk Lắk có 41.000 ha, Lâm Đồng 44.000 ha, với hơn 50% diện tích cho thu hoạch. Chất lượng không đồng đều do thời tiết, ảnh hưởng giá ở Tây Nguyên.

Xuất khẩu sầu riêng



Xuất khẩu sầu riêng đạt 3 tỷ USD, chủ yếu sang Trung Quốc (90% thị phần). Trung Quốc siết kiểm tra cadmium và vàng O, nhiều lô hàng bị trả lại. Ngành sầu riêng đối mặt thách thức do thiếu quy chuẩn sản xuất và lệ thuộc thị trường Trung Quốc. Đắk Lắk đẩy mạnh kiểm soát chất lượng, hợp tác nghiên cứu cải thiện giống và canh tác đến 2030.