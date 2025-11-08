Thứ Hai, 11/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 11/8: Phục hồi, sầu Thái tăng giá

PHỐ HỘI 11/08/2025 10:50

Giá sầu riêng hôm nay tăng 2.000 đồng/kg ở một số loại. Đắk Lắk dẫn đầu giá, nhưng xuất khẩu gặp khó do Trung Quốc siết chất lượng.

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 11/8

Giá sầu riêng tăng 2.000 đồng/kg, sầu Thái loại A 70.000 - 80.000 đồng/kg, VIP 90.000 - 95.000 đồng/kg. Sầu Ri6 ổn định, loại A 40.000 - 45.000 đồng/kg, mua xô 20.000 - 28.000 đồng/kg.

Musang King loại A 55.000 - 80.000 đồng/kg. Đắk Lắk giá cao nhất, sầu Thái VIP 90.000 đồng/kg, nhưng hàng lỗi cơm thấp hơn. Đồng bằng sông Cửu Long hết vụ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nguồn cung dồi dào.

Giá sầu riêng hôm nay 11/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
40.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
28.000 - 32.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 25.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
74.000 - 80.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
54.000 - 60.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
42.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
90.000 - 95.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
70.000 - 75.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King A
55.000 - 62.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King B
40.000 - 45.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 11/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
40.000 - 44.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
26.000 - 30.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 24.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
72.000 - 78.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
52.000 - 58.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
40.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
85.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
65.000 đồng/kg

Thị trường và sản lượng

Sản lượng sầu riêng cả nước đạt 1,5 triệu tấn, tăng mạnh từ 366.000 tấn cách đây 10 năm. Đắk Lắk có 41.000 ha, Lâm Đồng 44.000 ha, với hơn 50% diện tích cho thu hoạch. Chất lượng không đồng đều do thời tiết, ảnh hưởng giá ở Tây Nguyên.

Giá sầu riêng hôm nay 11/8: Phục hồi, sầu Thái tăng giá

Xuất khẩu sầu riêng

Xuất khẩu sầu riêng đạt 3 tỷ USD, chủ yếu sang Trung Quốc (90% thị phần). Trung Quốc siết kiểm tra cadmium và vàng O, nhiều lô hàng bị trả lại. Ngành sầu riêng đối mặt thách thức do thiếu quy chuẩn sản xuất và lệ thuộc thị trường Trung Quốc. Đắk Lắk đẩy mạnh kiểm soát chất lượng, hợp tác nghiên cứu cải thiện giống và canh tác đến 2030.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá sầu riêng hôm nay 11/8: Phục hồi, sầu Thái tăng giá

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO