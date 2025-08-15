Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 15/8: Musang King rớt mạnh, Thái VIP vẫn giữ đỉnh Giá sầu riêng hôm nay giảm nhẹ, Musang King xuống thấp kỷ lục do sượng nước, trong khi Thái VIP vẫn đạt 90.000 đồng/kg.

Sáng 15/8, giá sầu riêng tại nhiều địa phương giữ xu hướng giảm nhẹ. Sầu riêng Thái và Ri6 ổn định ở mức phổ biến, trong khi Musang King tiếp tục ở mức thấp, chỉ bằng khoảng một nửa so với đầu vụ do tình trạng sượng nước.



Tại Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Gia Lai, sầu riêng Thái loại A phổ biến 75.000 – 78.000 đồng/kg, loại B khoảng 55.000 – 57.000 đồng/kg, loại C ở mức 40.000 – 43.000 đồng/kg. Ri6 loại A khoảng 40.000 – 44.000 đồng/kg, loại B 25.000 – 28.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk, giá cao hơn, Thái loại A có thể đạt 80.000 đồng/kg, Musang King loại A ở mức 80.000 đồng/kg nhưng vẫn thấp so với đầu vụ.



Tại khu vực Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái VIP loại A cao nhất 90.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên, Thái VIP loại A giữ mức 90.000 đồng/kg, Musang King loại A chỉ 60.000 – 65.000 đồng/kg. Chất lượng không đồng đều, đặc biệt ở Tây Nguyên, khiến giá nhiều loại bị kéo xuống.



Giá sầu riêng hôm nay 15/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

75.000 - 78.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

55.000 - 58.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 - 70.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 15/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

75.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

55.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

70.00 - 75.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

60.000 - 65.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

45.000 - 50.000 đồng/kg



Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh 64% trong quý gần đây, nhưng Lâm Đồng – một vùng trồng lớn – đang đối mặt khó khăn về quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Việc thiếu phòng kiểm định đạt chuẩn tại địa phương khiến doanh nghiệp phải gửi mẫu đi TP.HCM kiểm tra, mất 3 – 5 ngày, làm chậm tiến độ giao hàng. Bên cạnh đó, việc giám sát các doanh nghiệp ngoài tỉnh sử dụng mã số của Lâm Đồng chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng uy tín trên thị trường quốc tế.