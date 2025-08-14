Thứ Năm, 14/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 14/8: Thị trường tăng mạnh

PHỐ HỘI 14/08/2025 10:15

Giá sầu riêng hôm nay tăng mạnh, đặc biệt sầu riêng Thái và Musang King. Sầu riêng Thái loại A đạt 75.000–95.000 đồng/kg, Ri6 loại A 40.000–45.000 đồng/kg tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Lắk.

Giá sầu riêng hôm nay 14/8 ở thị trường trong nước

Sáng 14/8, giá sầu riêng tại nhiều địa phương tiếp tục tăng, đặc biệt là sầu riêng Thái. Ở Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Gia Lai, sầu riêng Thái loại A phổ biến 75.000 – 80.000 đồng/kg, loại B từ 55.000 – 60.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk, loại VIP đạt 90.000 đồng/kg, còn Musang King loại A bán tới 80.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 vẫn giữ mức ổn định hơn, dao động từ 40.000 – 44.000 đồng/kg đối với loại A và 25.000 – 28.000 đồng/kg với loại B.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái VIP loại A dao động 85.000 – 90.000 đồng/kg, loại thường loại A khoảng 75.000 – 78.000 đồng/kg. Ri6 loại A ở mức 40.000 – 44.000 đồng/kg, loại C khoảng 20.000 – 22.000 đồng/kg. Ở cao nguyên Trung Bộ, giá cao hơn với sầu riêng Thái VIP loại A 90.000 – 95.000 đồng/kg, loại A thường từ 78.000 – 85.000 đồng/kg, Musang King loại A dao động 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 14/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
40.000 - 44.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
26.000 - 28.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
20.000 - 22.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
75.000 - 78.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
55.000 - 58.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
40.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
85.000 - 90.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
65.000 - 70.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 14/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
42.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
28.000 - 30.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 24.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
78.000 - 85.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
58.000 - 65.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
45.000 - 48.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
90.000 - 95.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
70.00 - 75.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King A
60.000 - 70.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King B
45.000 - 50.000 đồng/kg

Tình hình xuất khẩu

Thuế 20% của Mỹ áp lên hàng Việt Nam thấp hơn dự kiến (46%), giúp doanh nghiệp giảm lo lắng và lập kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, thuế này có thể làm giá sầu riêng tăng, giảm sức mua tại Mỹ. Doanh nghiệp cần nâng chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đầu tư chế biến sâu để tăng giá trị và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu tươi.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng

Giá vàng hôm nay 14/8/2025: SJC, DOJI tăng gần triệu, sát 125 triệu, phá đỉnh kỷ lục

Giá vàng hôm nay 14/8/2025: SJC, DOJI tăng gần triệu, sát 125 triệu, phá đỉnh kỷ lục

Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc, thấp nhất trong hơn hai tháng

Giá vàng hôm nay 14/8/2025: SJC, DOJI tăng gần triệu, sát 125 triệu, phá đỉnh kỷ lục

Giá vàng hôm nay 14/8/2025: SJC, DOJI tăng gần triệu, sát 125 triệu, phá đỉnh kỷ lục

Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/8: 3 miền đỏ lửa, chạm đáy 56.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá sầu riêng hôm nay 14/8: Thị trường tăng mạnh

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO