Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 19/8: Musang King và Thái VIP bật tăng Thị trường sầu riêng hôm nay sôi động khi Musang King loại A lên 75.000 đồng/kg, Thái VIP chạm ngưỡng 95.000 đồng/kg, trong khi Ri6 vẫn giữ mức ổn định.

Giá sầu riêng hôm nay 19/8



Thị trường sầu riêng ngày 19/8 ghi nhận sự tăng giá ở nhiều nơi. Sầu riêng Musang King loại A đã đạt mức 75.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A có kho thu mua trên 85.000 đồng/kg, trong khi giống Ri6 gần như không thay đổi nhiều.



Tại Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng Ri6 dao động từ 20.000 đến 44.000 đồng/kg tùy loại. Sầu riêng Thái có mức từ 40.000 đến 80.000 đồng/kg. Riêng dòng Thái VIP, loại A được mua từ 85.000 đến 90.000 đồng/kg, còn loại B dao động 65.000 – 70.000 đồng/kg.



Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

76.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

56.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 - 70.000 đồng/kg



Ở các tỉnh cao nguyên, giá sầu riêng Ri6 nhỉnh hơn, dao động từ 22.000 đến 45.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái được thu mua từ 45.000 đến 85.000 đồng/kg. Dòng Thái VIP loại A đạt mức cao nhất 95.000 đồng/kg, loại B từ 75.000 đến 80.000 đồng/kg. Musang King cũng được mua khá tốt, loại A từ 60.000 – 75.000 đồng/kg, loại B từ 40.000 – 55.000 đồng/kg.



Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

78.000 - 85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

58.000 - 65.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 - 95.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

75.00 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

60.000 - 75.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

40.000 - 55.000 đồng/kg



Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm



Mới đây, Bộ Nông nghiệp đã ban hành quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm cho sầu riêng xuất khẩu. Đây là bước tiến giúp đồng bộ từ nông hộ đến doanh nghiệp, nâng cao uy tín cho ngành hàng. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả cần đội ngũ nhân lực đủ chuyên môn và hướng dẫn cụ thể tới từng địa phương.



Các nhà khoa học cũng khuyến nghị xây dựng quy trình trồng, chăm sóc và quản lý sâu bệnh theo từng vùng, vì mỗi khu vực có đặc thù bệnh hại khác nhau.



Vấn đề nhân lực và kiểm soát chất lượng



Một băn khoăn hiện nay là vai trò của kiểm tra viên. Nhiều ý kiến cho rằng cần quy định rõ tiêu chuẩn để tránh tiêu cực. Nếu làm tốt, họ không chỉ kiểm soát chất lượng mà còn hỗ trợ nhà vườn điều chỉnh sản xuất. Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề xuất bổ sung phòng xét nghiệm nhanh ngay tại vùng trồng để kiểm tra đất, nước, trái trước khi xuất khẩu.



Siết chặt xử lý



Bộ Nông nghiệp và Bộ Công an sẽ phối hợp điều tra, xử lý nghiêm tình trạng gian lận mã số vùng trồng, làm giả giấy tờ xuất khẩu hay sử dụng chất cấm. Với sự vào cuộc đồng bộ, ngành sầu riêng Việt Nam kỳ vọng củng cố vững chắc vị thế tại Trung Quốc và mở rộng ra các thị trường cao cấp, hướng đến xuất khẩu bền vững.