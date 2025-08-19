Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Vàng SJC giữ vững đỉnh 125 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng nhẹ Giá vàng SJC giữ đỉnh 125 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn ổn định, vàng thế giới tăng nhẹ lên 3332,1 USD/ounce ngày 19/8/2025.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 19/8/2025 mới nhất

Giá vàng SJC, DOJI đi ngang, giữ vững đỉnh cao lịch sử

Thị trường vàng SJC hôm nay 19/8/2025 tại Hà Nội tiếp tục duy trì mức giá bán ra lịch sử. Giá vàng miếng SJC đang niêm yết ở ngưỡng 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự như SJC, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng hôm nay 19/8/2025 ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt chững giá

Trong khi các thương hiệu khác giữ nguyên, Mi Hồng lại niêm yết giá mua vào ở mức cao hơn, đạt 124,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ ở mốc 125,0 triệu đồng/lượng, không có sự thay đổi.

PNJ và Vietinbank Gold cũng đồng loạt niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng tiếp tục đi ngang với mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Riêng Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 123,0 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn là 125,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 19/8/2025 không ghi nhận thay đổi mới so với hôm qua

Vào 09h30 ngày 19/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 19/8/2025 giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 19/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 19/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,0

- 125,0

- Tập đoàn DOJI 124,0

- 125,0

- Mi Hồng 124,5

- 125,0

- PNJ 124,0

- 125,0

- Vietinbank Gold 125,0

- Bảo Tín Minh Châu 124,0

- 125,0

- Phú Quý 123,0

- 125,0

-

1. DOJI - Cập nhật: 19/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.000

- 125.000

- AVPL/SJC HCM 124.000

- 125.000

- AVPL/SJC ĐN 124.000

- 125.000

- Nguyên liệu 9999 - HN 109.800

- 125.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.700

- 125.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 19/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.000

- 125.000

- Hà Nội - PNJ 124.000

- 125.000

- Đà Nẵng - PNJ 124.000

- 125.000

- Miền Tây - PNJ 124.000

- 125.000

- Tây Nguyên - PNJ 124.000

- 125.000

- Đông Nam Bộ - PNJ 124.000

- 125.000

-

3. AJC - Cập nhật: 19/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

- 11,890

- Trang sức 99.9 11,430

- 11,880

- NL 99.99 10,840

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

- 11,950

- Miếng SJC Thái Bình 12,350 12,450 Miếng SJC Nghệ An 12,350 12,450 Miếng SJC Hà Nội 12,350 12,450

4. SJC - Cập nhật: 19/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.000

- 125.000

- Vàng SJC 5 chỉ 124.000

- 125.020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.000

- 125.030

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.000

- 119.500

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.000

- 119.600

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.600

- Nữ trang 99% 112.925

- 117.425

- Nữ trang 68% 73.606

- 80.806

- Nữ trang 41,7% 42.411

- 49.611

-

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 19/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 19/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3332,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 13,1 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,68 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,0-125,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,32 triệu.

Giá vàng thế giới gần như không thay đổi vào ngày thứ Hai, khi các nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu, cùng với hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole trong tuần này.

Giá vàng giao ngay giảm nhẹ xuống còn 3.333,32 đô la một ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tám. Đồng đô la Mỹ tăng 0,3% cũng khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên đắt hơn đối với người mua dùng các loại tiền tệ khác.

Theo nhà phân tích Edward Meir của Marex, thị trường vàng không có nhiều phản ứng sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Putin. Ông Meir nhận định giá vàng sẽ tiếp tục duy trì trong khoảng hiện tại. Điểm nhấn tiếp theo sẽ là hội nghị của Fed.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng Bảy của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư, trước thềm hội nghị Jackson Hole diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng Tám. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, về triển vọng kinh tế.

Trong khi thị trường đã dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%, vẫn có khả năng Fed sẽ mạnh tay hơn với mức giảm 0,5%. Nếu điều này xảy ra, giá vàng có thể sẽ tăng cao. Vàng thường hoạt động tốt trong bối cảnh lãi suất thấp và sự bất ổn tăng lên.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 19/8/2025

Theo ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã sai lầm khi không hạ lãi suất sớm hơn. Ông cho rằng những bất ổn trong chính sách thương mại, cụ thể là các vấn đề liên quan đến thuế quan, đã tạo ra biến động bất thường và gây thiệt hại đáng kể cho thị trường vàng. Sự thiếu rõ ràng này khiến các nhà giao dịch vàng vật chất trở nên do dự. Ông hy vọng biên bản cuộc họp sắp tới của Fed sẽ làm sáng tỏ những bất đồng và quan điểm của các thành viên.

Trong khi đó, nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần này. Thị trường được dự đoán là sẽ không có xu hướng rõ rệt và giá sẽ biến động khi các nhà đầu tư chờ đợi một yếu tố cơ bản mới để thúc đẩy giá tăng.

Khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy thoái, các nhà đầu tư thường coi vàng là nơi trú ẩn an toàn, giúp bảo vệ tài sản của họ. Nhu cầu này sẽ là yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng cao trong thời gian tới.