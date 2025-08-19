Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 19/8: Dầu thế giới bật tăng trở lại Giá dầu thế giới 19/8 nhích nhẹ sau nhiều phiên giảm. Giá xăng dầu hôm nay tại thị trường nội địa đi ngang.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 19/8

Sáng 19/8, giá dầu thế giới đi ngang sau nhiều phiên biến động mạnh. Trên sàn Oilprice, dầu Brent giao dịch quanh 65,94 USD/thùng, nhích nhẹ 0,12%. Dầu WTI giữ mức 62,82 USD/thùng, tăng 0,03 USD. Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga cuối tuần trước không đạt được bước tiến.



Thị trường kỳ vọng một kịch bản hòa bình có thể giúp giảm áp lực giá dầu và khí đốt tại châu Âu. Tuy vậy, tranh cãi về việc Ấn Độ mua dầu Nga lại làm dấy lên lo ngại mới. Nhà Trắng chỉ trích New Delhi đang tiếp tay cho Moscow, biến dầu thô bị cấm vận thành hàng xuất khẩu giá trị cao. Bình luận này ngay lập tức khiến lực mua gia tăng trên thị trường.



Ngoài yếu tố địa chính trị, giới đầu tư cũng theo dõi sát chính sách tiền tệ Mỹ. Tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ có bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole, được xem là tín hiệu định hướng lãi suất trong thời gian tới.



Giá xăng dầu trong nước hôm nay 19/8

Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h ngày 15/8. Xăng E5 RON 92 hiện bán lẻ 19.354 đồng/lít, giảm 254 đồng so với trước đó. Xăng RON 95 ở mức 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít. Dầu diesel giảm mạnh 723 đồng/lít, xuống còn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa và dầu mazut cũng hạ giá lần lượt 640 đồng/lít và 379 đồng/kg.



Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 - 254 19.354/lít Xăng RON95-III - 234 19.884/lít Dầu diesel 0.05S - 723 18.077/lít Dầu hỏa - 640 18.020/lít Dầu mazut 180CST 3.5S - 379 15.268/kg

Theo Bộ Công Thương, đợt giảm giá này phản ánh xu hướng chung của thị trường thế giới. Trong giai đoạn từ 7 đến 13/8, giá các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu đều đi xuống từ 1,3% đến hơn 4%. OPEC+ cũng đã quyết định tăng sản lượng khai thác trong tháng 9, góp phần kéo giá hạ nhiệt.