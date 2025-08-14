Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 14/8: Tiêu Việt án binh bất động, tiêu Indonesia có đợt tăng mới Giá tiêu Việt Nam ổn định 140.000-142.000 đồng/kg, Indonesia tăng nhẹ 7.175-10.029 USD/tấn. Xuất khẩu giảm 11,7% nhưng kim ngạch tăng 29,3%.

Giá tiêu hôm nay ngày 14/8/2025 trên thế giới

Giá hồ tiêu đen Indonesia hiện đạt 7.175 USD/tấn, tăng 0,38 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Indonesia ghi nhận ở mức 10.029 USD/tấn, tăng 0,37 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12.500 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay ngày 14/8/2025 ở trong nước

Giá hồ tiêu tại thị trường nội địa sáng nay (14/8) cho thấy sự ổn định ở tất cả các khu vực, giữ mức trung bình khoảng 140.800 VNĐ/kg và dao động trong khoảng từ 140.000 đến 142.000 VNĐ/kg.

Các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 140.000 VNĐ/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì mức giá cao hơn, lên tới 142.000 VNĐ/kg.

Theo thống kê từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 7 tháng đầu năm, mặc dù lượng xuất khẩu giảm 11,7% nhưng nhờ giá bán tăng cao, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng tới 29,3%. Điều này cho thấy giá trị của hạt tiêu Việt Nam đang được cải thiện trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sản lượng dự báo giảm 5 – 7% do thời tiết bất lợi và diện tích trồng thu hẹp là một thách thức lớn.

Để duy trì vị thế và nâng cao giá trị, ngành hồ tiêu Việt Nam cần tập trung vào các giải pháp bền vững. Việc chuyển đổi sang trồng tiêu theo hướng hữu cơ, sử dụng trụ sống và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, GlobalGAP, Rainforest Alliance... không chỉ giúp tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ. Thực tế cho thấy, hồ tiêu được sản xuất theo các tiêu chuẩn này luôn có mức giá bán cao hơn 20-50% so với tiêu thường.

Việc tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm (tiêu đen, tiêu trắng, tiêu xay, tinh dầu) và tận dụng các hiệp định thương mại tự do sẽ là chìa khóa để ngành hồ tiêu Việt Nam giữ vững và gia tăng giá trị xuất khẩu trong tương lai. Nguồn cung toàn cầu giảm cùng với nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ giá tiêu ở mức cao trong thời gian tới, mang lại triển vọng tích cực cho người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu.