Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 27/10/2025: Đồng loạt tăng mạnh, xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD Giá tiêu 27/10/2025 tăng mạnh, 142.000-143.000 đồng/kg, xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD. Trong nước ổn định, quốc tế phục hồi nhẹ tại Indonesia.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ngày 27/10/2025

Tính đến thời điểm hiện tại, giá tiêu hôm nay 27/10 tại các địa phương trọng điểm dao động trong khoảng từ 142.000 - 143.000 đồng/kg. Mức Biến động giá tiêu tại tất cả các khu vực đều giữ ổn định và không đổi.

Giá tiêu hôm nay TP. Pleiku Gia Lai niêm yết 142.000 đồng/kg, là mức giá thấp nhất cùng với TP. Hồ Chí Minh.

Giá tiêu TP. Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai niêm yết 142.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay TP. Buôn Ma Thuột Đắk Lắk và Giá tiêu tại Lâm Đồng cùng ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 143.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đắk Lắk 143.000 +2.000 Gia Lai 142.000 +1.000 Lâm Đồng 143.000 +2.000 TP. Hồ Chí Minh 142.000 +2.000 Đồng Nai 142.500 +2.000

Giá tiêu hôm nay 27/10/2025 trên thị trường quốc tế

Cập nhật giá tiêu thế giới hôm nay (27/10) trên thị trường trực tuyến cho thấy giá phần lớn giữ ổn định. Sàn giao dịch Indonesia là khu vực duy nhất ghi nhận mức biến động nhẹ:

Tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 0.1 USD/tấn lên 7.211 USD/tấn (tương đương khoảng 190.025 VND/kg).

Tiêu trắng Indonesia tăng 0.09 USD/tấn lên 10.061 USD/tấn (tương đương khoảng 265.128 VND/kg).

Các thị trường lớn khác như Brazil và Malaysia giữ mức giá không đổi (mức thay đổi là 0):

Tiêu đen Brazil - Pepper ASTA 570 neo ở mức 6.100 USD/tấn (khoảng 160.748 VND/kg).

Tiêu đen Malaysia ASTA ở mức 9.375 USD/tấn (khoảng 247.050 VND/kg).

Tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.400 USD/tấn (khoảng 326.765 VND/kg).

Tại thị trường xuất khẩu tiêu của Việt Nam, Giá tiêu trực tuyến cũng cho thấy sự ổn định:

Tiêu đen 500 g/l giữ ổn định, ở mức 6.400 USD/tấn (khoảng 168.653 VND/kg).

Tiêu đen 550 g/l giữ ổn định, ở mức 6.600 USD/tấn (khoảng 173.924 VND/kg).

Tiêu trắng Việt Nam ASTA không đổi, hiện đứng ở mức 9.050 USD/tấn (tương đương khoảng 238.486 VND/kg).

Nhận định và dự báo giá tiêu

Giá hồ tiêu đầu tuần này, theo các chuyên gia, đang duy trì trạng thái cân bằng, chưa xuất hiện dấu hiệu đột phá rõ rệt. Một số yếu tố đang tạo động lực cho thị trường, như kỳ vọng đồng USD suy yếu, giúp thúc đẩy xuất khẩu, cùng với tín hiệu tích cực từ nhu cầu tăng dần tại các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và châu Âu.

Tuy nhiên, áp lực từ nguồn cung ngắn hạn cũng đáng chú ý, khi giá cao kéo dài khiến nhiều nông dân đẩy mạnh bán ra, làm tăng nhẹ lượng tiêu trên thị trường. Đồng thời, giá tiêu Việt Nam trên trường quốc tế chưa thể bứt phá so với các quốc gia sản xuất khác, khiến hoạt động xuất khẩu trong ngắn hạn còn gặp thách thức.

Dự báo trong vài ngày tới, giá tiêu trong nước sẽ dao động ổn định quanh mức 142.000 - 143.000 đồng/kg. Nếu xuất khẩu khởi sắc hoặc tỷ giá USD giảm thêm, giá có thể nhích lên vùng 144.000 - 146.000 đồng/kg. Ngược lại, nếu thị trường trầm lắng và lượng bán từ nông dân tăng mạnh, giá có nguy cơ lùi về mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau giai đoạn điều chỉnh giảm, thị trường hồ tiêu Việt Nam đang dần ổn định. Về trung hạn, nguồn cung toàn cầu có xu hướng thắt chặt, kết hợp với nhu cầu phục hồi, hứa hẹn sẽ là động lực giữ giá ở mức cao.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) và ITC, trong tháng 8/2025, Đức nhập khẩu 1.944 tấn hồ tiêu, giảm 37,1% so với tháng trước. Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 1.045 tấn cung cấp cho thị trường này, theo sau là Brazil và Ấn Độ. Tính đến hết tháng 8, tổng nhập khẩu hồ tiêu của Đức đạt 20.695 tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, Việt Nam đóng góp 12.607 tấn, chiếm 60,1% thị phần, tăng 7,1%. Brazil đứng thứ hai với 4.578 tấn (21,8%, tăng 30,5%), trong khi Ấn Độ chỉ đạt 680 tấn (3,2%, giảm 18,6%). Là thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Âu và thứ năm thế giới, Đức nhập khoảng 28.000 - 30.000 tấn mỗi năm, với Việt Nam chiếm hơn nửa thị phần.

Việt Nam, theo Vneconomy, vẫn giữ vững vị thế nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất toàn cầu, đóng vai trò then chốt trong việc điều tiết cung - cầu và ảnh hưởng đến giá cả quốc tế. Ngành hồ tiêu đang chuyển mình mạnh mẽ, từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, qua đó củng cố vị thế giữa những biến động của thị trường.

Trong 15 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 9.056 tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 59,9 triệu USD, giảm lần lượt 14,1% về lượng và 13,6% về giá trị so với tháng 9. Tính từ đầu năm đến ngày 15/10, tổng xuất khẩu đạt 197,1 nghìn tấn, mang về 1,33 tỷ USD.

Dù giá tiêu trong nước và thế giới điều chỉnh giảm trong tháng 10, các chuyên gia cho rằng đây không chỉ là yếu tố mùa vụ. Tỷ giá, chi phí logistics và tác động của khí hậu lên sản xuất cũng góp phần tạo nên biến động. Áp lực bán ra từ nông dân khi vụ thu hoạch bắt đầu, cùng với lượng hàng tồn kho tăng, càng khiến giá giảm.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá tiêu vẫn ở mức cao, phản ánh nhu cầu quốc tế ổn định và mặt bằng giá xuất khẩu vững chắc. Với đà này, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2025 được dự báo sẽ cán mốc 1,5 tỷ USD, khẳng định vị thế của ngành trong bối cảnh rủi ro từ khí hậu và dịch bệnh vẫn là thách thức lớn.

Nhìn xa hơn, xu hướng giá cao trong trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ duy trì, nhờ nguồn cung toàn cầu hạn chế và nhu cầu phục hồi mạnh mẽ. Ngành hồ tiêu Việt Nam, với chiến lược chuyển đổi đúng hướng, đang từng bước vươn lên, không chỉ dẫn đầu về lượng mà còn về giá trị trên bản đồ thương mại thế giới.