Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 3/11: Nhập khẩu 36.000 tấn với 225,7 Triệu USD Giá tiêu trong nước ngày 3/11/2025 dao động từ 146.000 - 148.000 đồng/kg, tăng nhẹ tại TP. HCM, Gia Lai, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu ổn định.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ngày 3/11/2025

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 148.000 - Gia Lai 146.000 +500 Lâm Đồng 148.000 - TP. Hồ Chí Minh 146.000 +500 Đồng Nai 146.000 -

Tính đến thời điểm hiện tại, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng từ 146.000 - 148.000 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai có sự điều chỉnh tăng nhẹ, ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai hiện được niêm yết ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại các khu vực Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu hôm nay không có biến động, giữ nguyên ở mức 148.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trên cả nước.

Giá tiêu tại Đồng Nai vẫn ổn định ở mức 146.000 đồng/kg, không có thay đổi so với ngày hôm trước.

Động lực chính thúc đẩy giá tiêu hiện tại là sự thiếu hụt nguồn cung trong nước, đặc biệt là khi vụ thu hoạch đã kết thúc và lượng hàng tồn trong dân không còn nhiều. Sự khan hiếm này tạo ra tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu, đẩy giá tiêu tăng lên. Bên cạnh đó, nhu cầu từ các thị trường quốc tế như Trung Đông và châu Âu vẫn duy trì ổn định, góp phần giữ vững giá trị hồ tiêu Việt Nam trên toàn cầu.

Tuy nhiên, những yếu tố rủi ro vẫn có thể ảnh hưởng đến đà tăng giá trong ngắn hạn. Cụ thể, nếu nông dân quyết định bán mạnh khi giá tăng hoặc nếu một số vùng trồng bước vào vụ thu hoạch sớm, nguồn cung có thể gia tăng đột ngột, làm giảm giá. Thêm vào đó, sản lượng tiêu tại các quốc gia sản xuất khác như Brazil và Indonesia cũng có thể tạo ra áp lực cạnh tranh lên xuất khẩu tiêu Việt Nam trong thời gian tới.

Dự báo từ các chuyên gia cho rằng, trong tuần đầu tháng 11, giá tiêu nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định ở mức cao hoặc có thể tăng nhẹ từ 500 - 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu nguồn cung tiếp tục khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu không suy giảm, mức giá có thể tiếp tục tăng mạnh thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 3/11/2025 trên thị trường quốc tế

Tại Indonesia, giá hồ tiêu đen hiện ở mức 7.213 USD/tấn, tăng nhẹ +0.08 USD so với phiên trước. Giá hồ tiêu trắng cũng tăng nhẹ, đạt 10.064 USD/tấn, tăng +0.09 USD.

Ở Brazil, giá hồ tiêu đen ASTA 570 giữ nguyên ở mức 6.100 USD/tấn, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Malaysia ghi nhận giá hồ tiêu đen ASTA giảm nhẹ xuống còn 9.200 USD/tấn, giảm 1.9 USD, trong khi giá hồ tiêu trắng ASTA cũng giảm nhẹ còn 12.300 USD/tấn, giảm 0.81 USD.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l hiện ở mức 6.400 USD/tấn, loại 550 g/l là 6.600 USD/tấn, không có thay đổi so với phiên trước. Giá hồ tiêu trắng ASTA của Việt Nam hiện giữ ở mức 9.050 USD/tấn, cũng không biến động.

Xuất khẩu tiêu Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới

Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, xuất khẩu tiêu Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã đạt 197.100 tấn, tương ứng với 1,33 tỷ USD. Đây là con số vượt qua kỷ lục 1,31 tỷ USD của cả năm 2024, mặc dù sản lượng tiêu không có sự tăng trưởng đáng kể. Điều này cho thấy giá trị ngành tiêu Việt Nam đang được nâng cao nhờ vào việc xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu và giá xuất khẩu bình quân cao.

Hiện nay, giá hồ tiêu trong nước dao động từ 146.000 - 150.000 đồng/kg, tăng từ 3.500 - 5.000 đồng/kg chỉ trong một tuần. Các tỉnh trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng ghi nhận mức giá cao nhất, trong khi TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai có giá thấp hơn một chút. Nguồn cung khan hiếm, kết hợp với nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ, đã tạo ra xu hướng tăng giá trên thị trường nội địa.

Tuy nhiên, bất chấp những kết quả xuất khẩu ấn tượng, ngành tiêu Việt Nam đang phải đối mặt với một số khó khăn. Trong khi lượng tiêu xuất khẩu tăng, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hơn 36.000 tấn hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm 2025, với tổng trị giá lên đến 225,7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Việc nhập khẩu này chủ yếu là do giá hồ tiêu quốc tế cao hơn từ 300 – 600 USD/tấn so với trong nước, khiến các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn nguyên liệu cho chế biến.

Nhận định từ các chuyên gia cho thấy, dù sản lượng vụ mới dự kiến sẽ tăng từ 5 - 10% so với năm 2024, song nguồn cung ngắn hạn vẫn tiếp tục thiếu hụt. Chính vì vậy, trong những tháng cuối năm 2025, Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu hồ tiêu để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tương lai ngành hồ tiêu Việt Nam

Được dự báo là một trong những ngành xuất khẩu nông sản chủ lực, ngành hồ tiêu Việt Nam đang trên đà thiết lập những kỷ lục mới. Với mức giá tăng ổn định và nhu cầu quốc tế không ngừng gia tăng, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam có thể đạt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025. Chính sách phát triển chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu đang mang lại những kết quả tích cực, khẳng định vị thế của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Dù còn một số yếu tố rủi ro tác động đến thị trường, nhưng với triển vọng phát triển mạnh mẽ, hồ tiêu Việt Nam vẫn là ngành nông sản đáng chú ý, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế nông thôn và xuất khẩu.