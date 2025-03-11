Thứ Hai, 3/11/2025
Tài chính - Thị trường

Giá vàng chiều nay 3/11/2025: Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới

AN HỘI 03/11/2025 17:07

Giá vàng chiều nay 3/11/2025 lúc 17h00, vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4.002,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 149,0 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 3/11/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 3/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận đà tăng rõ nét khi giá mua vào được nâng lên 147 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng được điều chỉnh lên mức 149 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 600 nghìn đồng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giá mua vào là 147 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với ngày hôm trước. Giá bán ra của DOJI được niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng.

Mi Hồng điều chỉnh giá mua vào lên 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra giữ ở mức 149 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng.

Tại PNJ, báo giá mua vào vàng miếng ở mức 147 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng, đi cùng với giá bán ra 149 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600 nghìn đồng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay ghi nhận ở mức 149 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên trước.

Giá vàng mua vào tại Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào lên 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá bán ra cũng được niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 600 nghìn đồng.

Cuối cùng, Phú Quý ghi nhận giá mua vào tăng lên 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 600 nghìn đồng so với phiên trước. Giá bán ra duy trì ở mức 149 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600 nghìn đồng.

Giá vàng chiều nay 3 11 2025 Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới

Cùng thời điểm vào lúc 17h00 ngày 3/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 147,0 triệu đồng/lượng (mua) và 150,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,0 triệu đồng/lượng (mua) và 149,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 3/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nayNgày 3/11/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC147,0149,0+600+600
Tập đoàn DOJI147,0149,0+600+600
Mi Hồng147,5149,0+400+600
PNJ147,0149,0+600+600
ACB149,0+600
Bảo Tín Minh Châu147,5149,0+600+600
Phú Quý146,5149,0+600+600
1. DOJI - Cập nhật: 3/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN147.000
▲600K		149.000
▲600K
AVPL/SJC HCM147.000
▲600K		149.000
▲600K
AVPL/SJC ĐN147.000
▲600K		149.000
▲600K
Nguyên liệu 9999 - HN140.500
▼1300K		142.500
▼1300K
Nguyên liệu 999 - HN140.300
▼1300K		142.300
▼1300K
2. PNJ - Cập nhật: 3/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Hà Nội - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Đà Nẵng - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Miền Tây - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Tây Nguyên - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ147.000
▲600K		149.000
▲600K
3. AJC - Cập nhật: 03/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội14,700
▲60K		14,900
▲60K
Miếng SJC Nghệ An14,700
▲60K		14,900
▲60K
Miếng SJC Thái Bình14,700
▲60K		14,900
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội14,600
▲60K		14,900
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An14,600
▲60K		14,900
▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình14,600
▲60K		14,900
▲60K
NL 99.9914,070
▲60K		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình14,070
▲60K		-
Trang sức 99.914,060
▲60K		14,890
▲60K
Trang sức 99.9914,070
▲60K		14,900
▲60K
4. SJC - Cập nhật: 3/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG147.000
▲600K		149.000
▲600K
Vàng SJC 5 chỉ147.000
▲600K		149.020
▲600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147.000
▲600K		149.030
▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143.900
▲300K		146.500
▲300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143.900
▲300K		146.400
▲300K
Nữ trang 99,99%142.400
▲300K		145.400
▲300K
Nữ trang 99%139.460
▲297K		143.960
▲297K
Nữ trang 68%91.531
▲204K		90.031
▲204K
Nữ trang 41,7%53.287
▲125K		60.787
▲125K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 3/8/2025 đến ngày 3/11/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 17h00 ngày 3/11/2025 (triệu đồng/lượng):

bieu-do-duoc-tinh-den-luc-17h00-ngay-3-11-2025-trieu-dong-luong-(1).jpeg

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 3/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 3/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.002,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 1,3 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,34 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,0-149,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,66 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 3 11 2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Giá vàng thế giới mở đầu tuần mới trong sắc xanh, được tiếp sức bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất sau những phát biểu mang tính "bồ câu" của quan chức Christopher Waller. Tuy vậy, đà tăng của kim loại quý phần nào bị kìm hãm bởi đồng USD mạnh lên và bầu không khí thương mại Mỹ–Trung đang dần hạ nhiệt.

Tính đến 9h05 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên 4.020,45 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 trên sàn Comex cũng nhích 0,9% lên 4.031,50 USD/ounce.

Theo chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS, thị trường vàng vẫn đang trong giai đoạn “tích lũy”, chờ những tín hiệu rõ ràng hơn từ dữ liệu kinh tế Mỹ. “Nếu số liệu yếu đi, Fed có thể sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất, mở đường cho giá vàng tiến tới mốc 4.200 USD/ounce vào cuối năm,” ông nhận định.

Những phát biểu mới nhất của ông Waller hôm thứ Sáu càng củng cố kỳ vọng này, khi ông cho rằng Fed nên hạ lãi suất thêm một lần nữa trong tháng 12, do thị trường lao động đang cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt. Theo CME FedWatch Tool, giới giao dịch hiện đang định giá 70% khả năng Fed sẽ ra quyết định cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Trong bối cảnh lãi suất thấp và bất ổn kinh tế, vàng – tài sản không sinh lời – thường là điểm đến ưa chuộng của giới đầu tư.

Dù vậy, vai trò “nơi trú ẩn an toàn” của vàng đang tạm thời mờ nhạt khi căng thẳng thương mại Mỹ–Trung hạ nhiệt. Nhà phân tích Kelvin Wong từ OANDA nhận định: “Tâm lý trú ẩn đã giảm đi rõ rệt khi quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dịu xuống. Thị trường có vẻ đang chuyển hướng sang tài sản rủi ro như cổ phiếu.”

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giảm một phần thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc, đổi lại việc Bắc Kinh nhượng bộ trong các vấn đề như kiểm soát fentanyl, tăng nhập khẩu đậu nành và duy trì xuất khẩu đất hiếm.

Song song đó, chỉ số USD Index vẫn neo gần đỉnh ba tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,5% lên 48,90 USD/ounce, bạch kim bật 2,2% đạt 1.601,90 USD/ounce, còn palladium cũng tiến 1,3% lên 1.452,58 USD/ounce.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã xóa bỏ ưu đãi VAT đối với giao dịch bạch kim kể từ ngày 1/11, động thái được cho là nhằm kiểm soát thị trường kim loại quý đang nóng lên quá nhanh.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Mặc dù Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa sau một tháng, tuần tới vẫn sẽ chứng kiến hàng loạt báo cáo kinh tế đáng chú ý được công bố.

Vào thứ Hai (ngày 3/11), Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) sẽ công bố chỉ số PMI ngành sản xuất, tiếp đó là chỉ số PMI dịch vụ vào thứ Tư, cùng với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân do công ty ADP cung cấp.

Sáng thứ Năm (ngày 6/11), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ, và tuần làm việc sẽ khép lại với khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan, công bố vào thứ Sáu.

    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá vàng chiều nay 3/11/2025: Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới

