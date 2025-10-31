Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 31/10/2025: Giá vàng nhẫn, vàng SJC, DOJI, PNJ, Mi Hồng, vàng thế giới cập nhật mới nhất Giá vàng chiều nay 31/10/2025 lúc 17h30, vàng thế giới giữ ở mức 4.012,0 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 31/10/2025 mới nhất

Tính đến 17h30 ngày 31/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận mức giá mua vào tăng 600 nghìn đồng, lên 146,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng tương ứng, đạt 148,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI không nằm ngoài xu hướng chung khi giá vàng hôm nay 31/10/2025 tại đây cũng tăng 600 nghìn đồng ở cả hai chiều, với giá mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có mức tăng nhẹ hơn ở chiều mua vào, với 500 nghìn đồng, đưa giá lên 147 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 600 nghìn đồng, đạt 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, cũng ghi nhận sự tăng giá tương tự, giá mua vào tăng 600 nghìn đồng lên 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng thêm 600 nghìn đồng, đứng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay niêm yết giá bán ra tại đây cũng tăng 600 nghìn đồng, chốt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào tại Bảo Tín Minh Châu tăng 400 nghìn đồng chiều mua vào, đạt 146,9 triệu đồng/lượng, và tăng 600 nghìn đồng chiều bán ra, lên 148,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý tiếp tục tiếp tục đồng hành cùng xu hướng tăng khi giá mua vào tăng 600 nghìn đồng, lên 146,4 triệu đồng/lượng, cùng với mức giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên trước.

Cùng thời điểm vào lúc 17h30 ngày 31/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán), niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 31/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 31/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,4 148,4 +600 +600 Tập đoàn DOJI 146,4 148,4 +600 +600 Mi Hồng 147,0 148,4 +500 +600 PNJ 146,9 148,4 +600 +600 ACB 148,4 +600 Bảo Tín Minh Châu 146,9 148,4 +400 +600 Phú Quý 146,4 148,4 +600 +600

1. DOJI - Cập nhật: 31/10/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.400

▲600K 148.400

▲600K AVPL/SJC HCM 146.400

▲600K 148.400

▲600K AVPL/SJC ĐN 146.400

▲600K 148.400

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 141.800

▲1100K 143.800

▲1100K Nguyên liệu 999 - HN 141.600

▲1100K 143.600

▲1100K

2. PNJ - Cập nhật: 31/10/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Hà Nội - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Đà Nẵng - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Miền Tây - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Tây Nguyên - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 31/10/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,640

▲60K 14,840

▲60K Miếng SJC Nghệ An 14,640

▲60K 14,840

▲60K Miếng SJC Thái Bình 14,640

▲60K 14,840

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540

▲60K 14,840

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540

▲60K 14,840

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540

▲60K 14,840

▲60K NL 99.99 14,010

▲130K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,010

▲130K - Trang sức 99.9 14,000

▲130K 14,830

▲60K Trang sức 99.99 14,010

▲130K 14,840

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 31/10/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.400

▲600K 148.400

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 146.400

▲600K 148.420

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.400

▲600K 148.430

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.600

- 146.200

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.600

- 146.200

- Nữ trang 99,99% 142.100

- 145.100

- Nữ trang 99% 139.163

- 143.663

- Nữ trang 68% 91.327

- 98.827

- Nữ trang 41,7% 53.162

- 60.662

-

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 31/7/2025 đến ngày 31/10/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 17h30 ngày 31/10/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 31/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h30 ngày 31/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.012,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 12,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,4-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,71 triệu.

Vàng trượt dốc nhẹ vào thứ Sáu khi đồng USD mạnh lên giữa những bất định về khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất, dù kim loại quý này vẫn đang trên đà ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Tính đến 0700 GMT, vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.011,60 USD/ounce – mức thấp hơn nhưng vẫn giúp vàng cộng thêm 4% từ đầu tháng.

Ngược chiều, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ nhích 0,1% lên 4.021,20 USD/ounce.

“Chủ tịch Fed tuần này đội mũ diều hâu, không hề làm vàng vui vẻ chút nào,” Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định. Ông giải thích: “Cơ hội cắt giảm lãi suất tháng 12 giờ đây trở thành cuộc cá cược 50-50, đẩy USD tăng vọt và khiến vàng gặp khó từ góc độ lợi suất.”

Chỉ số Dollar Index (.DXY) duy trì gần đỉnh ba tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Thứ Tư, Fed hạ 25 điểm cơ bản lần thứ hai trong năm, đưa lãi suất qua đêm về khoảng 3,75%-4,00%. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell khiến nhà giao dịch thu hẹp kỳ vọng về động thái tương tự vào tháng 12 – xác suất hiện chỉ còn 74,8% theo công cụ FedWatch của CME Group, so với 91,1% một tuần trước.

Cùng ngày thứ Năm, Tổng thống Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận giảm thuế quan với Trung Quốc để đổi lấy Bắc Kinh siết chặt buôn lậu fentanyl, nối lại mua đậu tương Mỹ và duy trì xuất khẩu đất hiếm.

Tại châu Á, vàng lần đầu tiên được bán chiết khấu ở Ấn Độ sau bảy tuần, trong khi giá hạ nhiệt kích thích giao dịch sôi động hơn ở các trung tâm khác.

Trong nhóm kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,4% lên 49,1 USD/ounce; bạch kim tiến 0,6% đến 1.621,60 USD; palladi leo 1,2% chạm 1.462,43 USD.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Thứ Tư (ngày 28/10/2025): Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Năm (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Hôm nay, ngày 30/10/2025: Quyết định chính sách của ECB.