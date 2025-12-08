Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Thị trường ổn định Giá dầu thế giới tăng nhẹ, Brent đạt 66,57 USD/thùng, WTI 63,97 USD/thùng, chờ đàm phán Trump-Putin ngày 15/8. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay không thay đổi.

Giá xăng dầu thế giới



Sáng 12/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng nhẹ 0,02% lên 66,57 USD/thùng, WTI tăng 0,08% đạt 63,97 USD/thùng, sau tuần giảm hơn 4%. Thị trường ổn định, chờ cuộc gặp Trump-Putin ngày 15/8 tại Alaska để đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Thuế Mỹ áp lên Ấn Độ và sản lượng OPEC+ tăng 547.000 thùng/ngày từ tháng 9 gây áp lực. Nhu cầu dầu Ấn Độ yếu, nguồn cung Nam Mỹ tăng, nhưng tồn kho Mỹ giảm hỗ trợ giá.

Giá xăng dầu trong nước



Từ 15h ngày 07/08/2025, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Liên Bộ không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 + 207 19.608/lít Xăng RON95-III + 234 20.074/lít Dầu diesel 0.05S - 268 18.800/lít Dầu hỏa - 54 18.660/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 114 15.647/kg

Tình hình thị trường



Kỳ vọng thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung. Giá xăng dầu thế giới biến động: RON92 tăng 1,42%, RON95 tăng 1,39%, dầu hỏa giảm 0,48%, diesel giảm 1,8%, mazut tăng 0,82%. Exxon Mobil khai thác dầu sớm ở Guyana, Trung Quốc đối mặt giảm phát. Giá dầu có thể giảm tiếp nếu OPEC+ không tạm ngừng tăng sản lượng.