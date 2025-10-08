Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Dầu giảm kỷ lục, xăng trong nước vẫn tăng Giá xăng dầu trong nước bất ngờ tăng, trong khi giá dầu thế giới "lao dốc" tuần giảm sâu nhất 6 tuần. Tại sao lại có sự trái ngược này?

Giá xăng bán lẻ trong nước bất ngờ tăng trở lại từ ngày 7/8, trong khi đó, thị trường dầu thế giới lại chứng kiến một cú "lao dốc" lịch sử, ghi nhận tuần giảm sâu nhất trong 6 tuần qua. Diễn biến trái chiều này đang gây ra nhiều bất ngờ và lo lắng cho người tiêu dùng.

Dầu thế giới 'rơi tự do': Liệu có phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng mới?

Giá dầu Brent và WTI đã liên tục đi xuống suốt 6 phiên đầu tuần. Nguyên nhân chính được các nhà phân tích đưa ra là quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) về việc tăng sản lượng. Thêm vào đó, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng loạt tin tức tiêu cực:

Nhu cầu tiêu thụ suy yếu: Tại Mỹ, nhu cầu xăng tháng 5 giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Sản lượng kỷ lục: Sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục, tạo ra áp lực lớn về dư cung.

Bất ổn chính trị: Tín hiệu kinh tế kém khả quan cùng những chính sách thuế nhập khẩu khó đoán của Tổng thống Donald Trump khiến nhà đầu tư càng thêm thận trọng.

Tuy nhiên, đà giảm đã được kìm lại một chút vào cuối tuần. Tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh, Saudi Arabia nâng giá bán dầu sang Châu Á, và Trung Quốc duy trì nhập khẩu ở mức cao đã giúp giá dầu không tiếp tục sụt giảm. Kết phiên 8/8, dầu Brent nhích nhẹ lên $66,59/thùng, trong khi WTI duy trì ở $63,88/thùng. Dù vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent vẫn mất 4,4% và WTI mất 5,1% – một cú sốc lớn cho thị trường.

Giá xăng trong nước tăng

Trái ngược với xu hướng toàn cầu, giá xăng trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h ngày 7/8. Cụ thể:

Xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, lên tối đa 19.608 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, lên 20.074 đồng/lít.

Trong khi đó, một số mặt hàng khác lại giảm giá: dầu diesel giảm 268 đồng/lít và dầu hỏa giảm 54 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng nhẹ 114 đồng/kg.

Liệu giá dầu có tiếp tục giảm?

Giới chuyên gia đưa ra dự báo, diễn biến giá dầu sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào các yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu, đặc biệt là kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những động thái tiếp theo từ OPEC+ về sản lượng cũng sẽ đóng vai trò quyết định. Thị trường năng lượng được dự báo sẽ còn tiếp tục biến động khó lường, và người tiêu dùng nên chuẩn bị cho những thay đổi bất ngờ.