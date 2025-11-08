Thứ Hai, 11/8/2025
Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

PHỐ HỘI 11/08/2025 10:37

Giá xăng dầu hôm nay thế giới giảm mạnh, Brent 66,05 USD/thùng, WTI 63,26 USD/thùng do thuế Mỹ và OPEC+ tăng sản lượng. Dự báo giá dầu tiếp tục giảm trong tuần này.

Giá xăng dầu thế giới

Sáng 11/08/2025, giá dầu Brent giảm 0,81% xuống 66,05 USD/thùng, WTI giảm 0,97% còn 63,26 USD/thùng, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Thuế 25% của Mỹ áp lên Ấn Độ, khả năng áp thuế với Trung Quốc, và OPEC+ tăng sản lượng 547.000 thùng/ngày từ tháng 9 gây áp lực giảm giá. Tồn kho dầu thô Mỹ giảm 3 triệu thùng và nhu cầu mùa hè giúp hạn chế đà giảm.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 07/08/2025, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Liên Bộ không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ tối đa (đồng)
Xăng E5 RON92+ 20719.608/lít
Xăng RON95-III+ 23420.074/lít
Dầu diesel 0.05S- 26818.800/lít
Dầu hỏa- 5418.660/lít
Dầu mazut 180CST 3.5S+ 11415.647/kg

Tình hình thị trường

Kỳ vọng đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine và căng thẳng thương mại từ thuế quan Mỹ làm giá dầu biến động. Giá xăng dầu thế giới tuần qua: RON92 tăng 1,42%, RON95 tăng 1,39%, dầu hỏa giảm 0,48%, diesel giảm 1,8%, mazut tăng 0,82%. Dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong kỳ điều hành tới do thị trường thế giới suy yếu.

