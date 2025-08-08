Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 8/8: Giá dầu giảm, xăng trong nước tiếp tục tăng Giá xăng dầu hôm nay trên thế giới giảm, Brent chạm 66,74 USD/thùng, WTI 64,18 USD/thùng. Trong nước, xăng E5RON92 19.608 đồng/lít, RON95 20.074 đồng/lít.

Giá xăng dầu thế giới



Sáng 08/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,24% còn 66,74 USD/thùng, WTI giảm 0,34% xuống 64,18 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm thứ 6 liên tiếp. Kỳ vọng giải pháp ngoại giao từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ (547.000 thùng/ngày từ tháng 9) gây áp lực giảm giá. Tồn kho dầu thô Mỹ giảm 3 triệu thùng và nhu cầu dầu mạnh từ Trung Quốc kìm hãm đà giảm.

Giá xăng dầu trong nước



Từ 15h ngày 07/08/2025, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít lên 19.608 đồng/lít, RON95 tăng 234 đồng/lít lên 20.074 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít xuống 18.660 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg lên 15.647 đồng/kg. Liên Bộ Công Thương - Tài chính không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 + 207 19.608/lít Xăng RON95-III + 234 20.074/lít Dầu diesel 0.05S - 268 18.800/lít Dầu hỏa - 54 18.660/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 114 15.647/kg

Tình hình thị trường



Thị trường giá xăng dầu chịu ảnh hưởng từ thuế 25% của Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ (có hiệu lực từ 28/8) do mua dầu Nga, cùng khả năng áp thuế với Trung Quốc. Saudi Arabia tăng giá bán dầu cho châu Á do nguồn cung hạn chế. Giá xăng dầu thế giới biến động: RON92 tăng 1,42%, RON95 tăng 1,39%, dầu hỏa giảm 0,48%, diesel giảm 1,8%, mazut tăng 0,82%.