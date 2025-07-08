Thứ Năm, 7/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 7/8: Tăng trở lại

PHỐ HỘI 07/08/2025 10:26

Giá dầu thế giới bật tăng, Brent đạt 68,53 USD/thùng, WTI đạt 65,95 USD/thùng sau khi tồn kho Mỹ giảm mạnh. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay bình ổn.

Giá xăng dầu thế giới

Sáng 07/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,24% lên 68,53 USD/thùng, dầu WTI tăng 1,15% đạt 65,95 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tuần.

Giá xăng dầu hôm nay 7/8: Tăng trở lại

Giá tăng do tồn kho dầu thô Mỹ giảm 3 triệu thùng, vượt dự báo, và Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ vì nhập dầu Nga. Tuy nhiên, tiến triển đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine và kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ gây áp lực lên thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước, theo kỳ điều chỉnh 31/7/2025, gồm: xăng E5RON92 19.401 đồng/lít (tăng 122 đồng/lít), RON95 19.840 đồng/lít (tăng 131 đồng/lít), dầu diesel 19.068 đồng/lít (giảm 61 đồng/lít), dầu hỏa 18.714 đồng/lít (tăng 86 đồng/lít), dầu mazut 15.533 đồng/kg (tăng 154 đồng/kg).

Mặt hàngThay đổi (đồng)Giá bán lẻ (đồng/lít hoặc đồng/kg)
Xăng E5RON92+ 12219.401
Xăng RON95-III+ 13119.840
Dầu diesel 0.05S- 6119.068
Dầu hỏa+ 8618.714
Dầu mazut 180CST 3.5S+ 15415.533

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Tình hình thị trường

Thị trường dầu chịu ảnh hưởng từ thỏa thuận thương mại Mỹ - EU, xung đột Nga - Ukraine, và tồn kho dầu Mỹ. Giá xăng dầu thế giới biến động, với xăng RON92 tăng 0,77%, RON95 tăng 0,75%, dầu hỏa tăng 0,44%, dầu diesel giảm 0,5%, mazut tăng 1,2%. Ấn Độ khó giảm mua dầu Nga do lợi nhuận cao, trong khi Saudi Arabia tăng giá bán dầu cho châu Á.

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp tục bứt tốc, miền Bắc, miền Trung hụt hơi

Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Giá vượt 100.000 đồng, xuất khẩu 6 tỉ USD

Giá vàng ngày mai 7/8/2025: Thận trọng trước bão Trump, chờ Fed ra tay

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp tục bứt tốc, miền Bắc, miền Trung hụt hơi

Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Giá vượt 100.000 đồng, xuất khẩu 6 tỉ USD

Giá vàng ngày mai 7/8/2025: Thận trọng trước bão Trump, chờ Fed ra tay

