Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 7/8: Tăng trở lại Giá dầu thế giới bật tăng, Brent đạt 68,53 USD/thùng, WTI đạt 65,95 USD/thùng sau khi tồn kho Mỹ giảm mạnh. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay bình ổn.

Giá xăng dầu thế giới



Sáng 07/08/2025 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,24% lên 68,53 USD/thùng, dầu WTI tăng 1,15% đạt 65,95 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tuần.

Giá tăng do tồn kho dầu thô Mỹ giảm 3 triệu thùng, vượt dự báo, và Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ vì nhập dầu Nga. Tuy nhiên, tiến triển đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine và kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ gây áp lực lên thị trường.

Giá xăng dầu trong nước



Giá bán lẻ xăng dầu trong nước, theo kỳ điều chỉnh 31/7/2025, gồm: xăng E5RON92 19.401 đồng/lít (tăng 122 đồng/lít), RON95 19.840 đồng/lít (tăng 131 đồng/lít), dầu diesel 19.068 đồng/lít (giảm 61 đồng/lít), dầu hỏa 18.714 đồng/lít (tăng 86 đồng/lít), dầu mazut 15.533 đồng/kg (tăng 154 đồng/kg).

Mặt hàng Thay đổi (đồng) Giá bán lẻ (đồng/lít hoặc đồng/kg) Xăng E5RON92 + 122 19.401 Xăng RON95-III + 131 19.840 Dầu diesel 0.05S - 61 19.068 Dầu hỏa + 86 18.714 Dầu mazut 180CST 3.5S + 154 15.533

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Tình hình thị trường



Thị trường dầu chịu ảnh hưởng từ thỏa thuận thương mại Mỹ - EU, xung đột Nga - Ukraine, và tồn kho dầu Mỹ. Giá xăng dầu thế giới biến động, với xăng RON92 tăng 0,77%, RON95 tăng 0,75%, dầu hỏa tăng 0,44%, dầu diesel giảm 0,5%, mazut tăng 1,2%. Ấn Độ khó giảm mua dầu Nga do lợi nhuận cao, trong khi Saudi Arabia tăng giá bán dầu cho châu Á.