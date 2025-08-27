Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 27/8: Dầu thế giới quay đầu giảm hơn 2% Sau khi bật tăng mạnh, giá dầu Brent và WTI đồng loạt giảm trên 2% khi nhà đầu tư lo ngại nguồn cung từ Nga và thuế quan Mỹ.

Giá xăng dầu thế giới ngày 27/8



Sáng 27/8, thị trường dầu thế giới chứng kiến một phiên điều chỉnh sau khi đã bật mạnh gần 2% trước đó. Nhà đầu tư quay lại trạng thái thận trọng khi đánh giá nguy cơ nguồn cung từ Nga bị gián đoạn và diễn biến mới của chiến sự tại Ukraine.



Theo ghi nhận từ Oilprice lúc 4h30 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,56%, còn 67,73 USD/thùng. Dầu WTI cũng giảm 1,71%, xuống 63,69 USD/thùng. Các chuyên gia cho rằng áp lực giảm đến từ tâm lý né rủi ro khi chứng khoán toàn cầu đi xuống và lo ngại về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.



Trước đó, giá dầu tăng do những đòn tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga, khiến hoạt động lọc và xuất khẩu dầu tại Moscow bị ảnh hưởng. Các diễn biến này làm dấy lên lo ngại thiếu hụt xăng dầu cục bộ ở Nga. Đồng thời, Mỹ để ngỏ khả năng áp thêm biện pháp trừng phạt nếu hai bên không đạt tiến triển hòa bình.



Một số chuyên gia dự báo trong trung hạn, giá dầu Brent có thể dao động quanh vùng 65 – 74 USD/thùng. Ngoài yếu tố chiến sự, nhà đầu tư cũng chú ý đến kế hoạch Mỹ có thể áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ do nước này vẫn duy trì nhập dầu Nga, khiến thị trường càng thêm căng thẳng.



Giá xăng dầu trong nước ngày 27/8



Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành ngày 21/8. Giá xăng E5 RON92 hiện ở mức 19.464 đồng/lít, RON95-III ở mức 20.092 đồng/lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu giảm: dầu diesel 17.905 đồng/lít, dầu hỏa 17.814 đồng/lít và dầu mazut 15.116 đồng/kg.



Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ mới (đồng) Xăng E5RON92 +110 19.464 / lít Xăng RON95-III +208 20.092 / lít Dầu diesel 0.05S -172 17.905 / lít Dầu hỏa -206 17.814 / lít Dầu mazut 180CST 3.5S -152 15.116 / kg

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tính từ đầu năm, thị trường đã trải qua 33 phiên điều chỉnh giá, với số lần tăng và giảm gần như cân bằng.