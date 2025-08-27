Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 27/8/2025: Giá vàng trong nước xuyên thủng đỉnh, lên 128 triệu đồng/lượng Giá vàng trong nước hôm nay 27/8/2025 lập kỷ lục mới, chạm mốc 128 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Phú Quý đồng loạt tăng giá bán.

Giá vàng SJC hôm nay chưa dừng lại, lập tiếp kỷ lục mới. vượt đỉnh 128 triệu

SJC và PNJ, hai thương hiệu lớn nhất trên thị trường, đã đồng loạt tăng giá vàng hôm nay 27/8/2025 ở cả hai chiều mua và bán. Hiện tại, cả hai đều niêm yết mức 126,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng hôm nay có sự phân hóa rõ rệt. Giá mua vào giảm 100 nghìn đồng/lượng xuống còn 126,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lại tăng mạnh 300 nghìn đồng/lượng, đạt 128,0 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng chứng kiến sự sụt giảm ở chiều mua vào, với mức giảm 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 125,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra lại tăng 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở 128,0 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng hôm nay 27/8/2025 ghi nhận mức giảm lớn nhất ở chiều mua vào, giảm tới 500 nghìn đồng/lượng, đưa giá mua về 126,5 triệu đồng/lượng. Mặc dù vậy, giá bán ra vẫn tăng 300 nghìn đồng/lượng, lên 128,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý lại đi ngược dòng, tăng giá mua vào 300 nghìn đồng/lượng, lên mức 125,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng, chốt ở 128,0 triệu đồng/lượng.

Vào 09h30 ngày 27/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 119,6 triệu đồng/lượng (mua) và 122,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng (mua) và 122,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu đồng/lượng (mua) và 122,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 126,0 128,0 +300 +300 Tập đoàn DOJI 126,0 128,0 -100 +300 Mi Hồng 126,5 128,0 -500 +300 PNJ 126,0 128,0 +300 +300 Vietinbank Gold 128,0 +300 Bảo Tín Minh Châu 125,8 128,0 -300 +300 Phú Quý 125,4 128,0 +300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 27/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 126.000

▼100K 128.000

▲300K AVPL/SJC HCM 126.000

▼100K 128.000

▲300K AVPL/SJC ĐN 126.000

▼100K 128.000

▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 111.800

▲800K 112.800

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 111.700

▲800K 112.800

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 27/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Hà Nội - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Đà Nẵng - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Miền Tây - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Tây Nguyên - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Đông Nam Bộ - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K

3. AJC - Cập nhật: 27/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,750

▲40K 12,200

▲40K Trang sức 99.9 11,740

▲40K 12,190

▲40K NL 99.99 11,010

▲40K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010

▲40K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960

▲40K 12,260

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960

▲40K 12,260

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960

▲40K 12,260

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,610

- 12,770

- Miếng SJC Nghệ An 12,610

- 12,770

- Miếng SJC Hà Nội 12,610

- 12,770

-

4. SJC - Cập nhật: 27/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126.000

▲300K 128.000

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 126.000

▲300K 128.020

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126.000

▲300K 128.030

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.900

▲300K 122.400

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.900

▲300K 122.500

▲300K Nữ trang 99,99% 119.400

▲300K 122.400

▲300K Nữ trang 99% 115.198

▲297K 120.198

▲297K Nữ trang 68% 75.210

▲204K 82.710

▲204K Nữ trang 41,7% 43.278

▲125K 50.778

▲125K

Cập nhật giá vàng thế giới sáng nay quay đầu giảm

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 27/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3383,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 8,5 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,0-128,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,44 triệu.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 27/8/2025

Trong vài ngày, giá vàng tăng trở lại nhờ những tín hiệu nới lỏng chính sách từ Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng như những áp lực ngày càng mạnh của ông Trump lên Ngân hàng trung ương Mỹ.

Nếu Fed giảm lãi suất, đồng USD sẽ suy yếu, qua đó đẩy giá vàng đi lên. Bên cạnh đó, sự bất định của cuộc xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại một số khu vực cũng góp phần hỗ trợ mặt hàng kim loại này.

Bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị Jackson Hole vừa qua củng cố khả năng Fed cắt giảm hai lần lãi suất trong năm 2025, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục hỗ trợ vàng tăng khi lo ngại về sự độc lập của Fed xuất hiện sau quyết định sa thải Thống đốc Lisa Cook của ông Trump.

Về dài hạn, đồng USD vẫn trong xu hướng giảm giá do nhiều yếu tố. Điều này cũng đồng nghĩa với một tín hiệu tích cực cho thị trường vàng.

Tuy nhiên, giá vàng đã tăng khá nhiều, gần 29% kể từ đầu năm. Do vậy, theo dự báo của nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức tài chính lớn, dư địa để vàng tăng mạnh không còn nhiều. Vàng vẫn trong xu hướng đi lên nhưng có thể từ từ.

Hơn thế, khi chính sách tiền tệ được nới lỏng, nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng mạnh hơn. Đồng USD có thể ngược dòng hồi phục, chống lại áp lực bán từ hoạt động phi đô-la hóa của nhiều nước cũng như lãi suất giảm. Đây là một yếu tố cản trở đà tăng của vàng.