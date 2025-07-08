Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 7/8/2025: SJC, DOJI đi ngang, Mi Hồng bật tăng, vàng thế giới tiến sát 3400 USD Giá vàng hôm nay 7/8/2025, SJC, DOJI đi ngang ở 122,2-123,8 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tăng nhẹ 200 nghìn, vàng thế giới đạt 3377,5 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 7/8/2025 mới nhất

Thị trường giá vàng miếng trong nước đang thể hiện một bức tranh khá trầm lắng, khi phần lớn các thương hiệu lớn đều duy trì mức giá đi ngang. Tuy nhiên, những điều chỉnh nhỏ lẻ từ một vài doanh nghiệp đã tạo nên một vài điểm nhấn đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,2 - 123,8 - Tập đoàn DOJI 122,2 - 123,8 - Mi Hồng 122,8 ▲200K 123,8 - PNJ 122,2 - 123,8 - Vietinbank Gold

123,8 - Bảo Tín Minh Châu 122,4 - 123,8 - Phú Quý 121,2 - 123,8 - SJC tại Cà Mau 122,4 - 123,8 -

Giá vàng Cà Mau, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết vàng SJC ở mức cao

Hôm nay, giá vàng SJC và giá vàng DOJI tiếp tục giữ vững xu hướng đi ngang. Cụ thể, SJC tại Hà Nội và Cà Mau cùng Tập đoàn DOJI đều niêm yết mức mua vào là 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra là 123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng các thương hiệu lớn khác cũng đồng loạt đi ngang, giữ ở mức cao

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, Mi Hồng tạo ra sự khác biệt khi điều chỉnh giá vàng hôm nay theo hướng tích cực ở chiều mua vào. Cụ thể, thương hiệu này đã nâng giá mua lên 122,8 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 123,8 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng nằm trong nhóm các thương hiệu giữ nguyên mức giá so với phiên trước, với giá mua vào là 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra là 123,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào niêm yết ở mức 122,4 triệu đồng/lượng, cao hơn một chút so với PNJ và SJC, trong khi giá bán ra vẫn là 123,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Phú Quý hiện đang niêm yết giá mua vào thấp nhất, chỉ ở mức 121,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của Phú Quý vẫn được giữ ở 123,8 triệu đồng/lượng, không có sự thay đổi.

Riêng Vietinbank Gold cũng ghi nhận giá bán ra đi ngang ở mức 123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 09h30 ngày 7/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 chưa có sự thay đổi

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 7/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 7/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3377,5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 9,3 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,81 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,4-123,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,99 triệu.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 7/8/2025

Thị trường giá vàng hôm nay 7/8/2025 đang chịu áp lực chốt lời sau một đợt tăng mạnh mẽ, đưa giá vàng thế giới bứt phá lên vùng 3.350 - 3.400 USD/ounce. Dù có một số yếu tố bất lợi trong ngắn hạn như tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện trên thị trường chứng khoán, các chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của kim loại quý này là rất tích cực.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới có dấu hiệu chững lại, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc lại trở thành một điểm sáng. Theo Bloomberg, lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng lên mức kỷ lục.

Hơn 36 tấn vàng miếng đã được đăng ký giao dịch theo hợp đồng tương lai, cho thấy nhu cầu giao dịch vàng tại đây đang rất mạnh mẽ. Các nhà giao dịch đã tận dụng chênh lệch giá, mua vàng vật chất giá rẻ hơn để bù đắp cho các hợp đồng tương lai.

Các chuyên gia của WisdomTree tin rằng vàng vẫn còn 5 động lực vĩ mô chính để thiết lập các kỷ lục giá mới. Nếu chính quyền ông Donald Trump theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ, đồng USD sẽ suy yếu, tạo thêm động lực cho giá vàng.

WisdomTree dự báo đến quý II/2026, giá vàng có thể đạt mốc 3.850 USD/ounce. Hiện tại được coi là giai đoạn "nạp năng lượng," tạo tiền đề cho một đợt tăng giá mạnh mẽ.

Trong khi đó, về mặt kỹ thuật, phe mua vẫn đang giữ lợi thế. Mục tiêu tiếp theo là đưa giá vượt mốc kháng cự mạnh tại đỉnh tháng 7 là 3.509 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá giảm, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc là 3.300 USD/ounce sẽ là rào cản quan trọng cho phe bán.