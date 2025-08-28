GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Ngư dân cần được hỗ trợ để an tâm bám biển

HOÀNG ĐẠO - 28/08/2025 20:07

ĐNO - Góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030), ngư dân xã Núi Thành bày tỏ đồng thuận với chủ trương thành phố sẽ phát triển kinh tế biển, xây dựng trung tâm nghề cá hiện đại gắn với ngư trường Hoàng Sa, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Ngư dân kiến nghị thành phố đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng cá, đào tạo nghề cho lao động biển, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân...