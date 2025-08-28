Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính trị

GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Ngư dân cần được hỗ trợ để an tâm bám biển

HOÀNG ĐẠO - 28/08/2025 20:07
ĐNO - Góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030), ngư dân xã Núi Thành bày tỏ đồng thuận với chủ trương thành phố sẽ phát triển kinh tế biển, xây dựng trung tâm nghề cá hiện đại gắn với ngư trường Hoàng Sa, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Ngư dân kiến nghị thành phố đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng cá, đào tạo nghề cho lao động biển, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân...
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận
Tin video
Đà Nẵng triển khai nạo vét cống, cắt tỉa cây xanh ứng phó bão 2025
Truyền hình

Đà Nẵng triển khai nạo vét cống, cắt tỉa cây xanh ứng phó bão 2025

Điểm tin tuần qua từ ngày 18/8 đến 24/8
Điểm tin tuần

Điểm tin tuần qua từ ngày 18/8 đến 24/8

[VIDEO] - Ấn tượng Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25
Phóng sự

[VIDEO] - Ấn tượng Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25

Điểm tin tuần qua từ ngày 11/08 đến 17/08
Điểm tin tuần

Điểm tin tuần qua từ ngày 11/08 đến 17/08

[VIDEO] - Khám phá Địa đạo Kỳ Anh
Điểm đến

[VIDEO] - Khám phá Địa đạo Kỳ Anh

[VIDEO] - Khi “áo xanh” tình nguyện dạy hè
Thanh thiếu niên

[VIDEO] - Khi “áo xanh” tình nguyện dạy hè

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

Email tòa soạn:
hopthubaodanang@gmail.com

Website: http://baodanang.vn

Báo giá quảng cáo

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO