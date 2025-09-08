Xây dựng Đảng GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Xây dựng thành phố giàu bản sắc Ban Thường vụ Đảng ủy xã Duy Xuyên đã ban hành văn bản và tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý trong toàn Đảng bộ đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên đã chia sẻ cụ thể về nội dung này.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên. Ảnh: S.T

Cơ hội để thúc đẩy phát triển

Nhìn chung, hầu hết ý kiến tán thành với các nội dung trong dự thảo các văn kiện trình đại hội. Tuy nhiên, về chủ đề đại hội, nhiều ý kiến cho rằng ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm từ “Dân chủ”.

Trên cơ sở đặc điểm tình hình và giá trị lịch sử, văn hóa của sự kiện hợp nhất hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam để hình thành thành phố Đà Nẵng mới, chúng ta cần xác định rõ đây là cơ hội quý giá để tối ưu hóa cơ cấu bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và mở rộng không gian phát triển.

Đồng thời, cần nhìn nhận tổng quan hơn về năng lực quản trị của chính quyền địa phương cũng như xác định rõ các yêu cầu trong việc điều chỉnh quy hoạch chung của từng đơn vị hành chính cấp xã sau hợp nhất để định hướng phát triển lâu dài.

Trong đó, đáng chú ý là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển trọng điểm, trọng tâm và hạ tầng kỹ thuật, nhất là liên kết vùng sau hợp nhất.

Thực hiện tốt công tác định hướng, xây dựng quy hoạch, phát triển hài hòa không gian kinh tế - xã hội giữa đô thị, nông thôn và miền núi chính là nền tảng bảo đảm phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững, tránh tình trạng chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng phát huy lợi thế đặc thù của từng khu vực, tránh cạnh tranh nội vùng, gây phân tán nguồn lực.

Song song đó, thành phố phải tăng cường đầu tư hạ tầng kết nối giữa các vùng, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Quyết liệt ứng dụng chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách địa lý sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ, lao động và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Thành phố nên tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu nội địa cho cấp xã để địa phương chủ động trong xác định nguồn lực, thiết lập kế hoạch trung hạn, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh.

Qua đó, động viên địa phương trong kêu gọi, thu hút đầu tư để phát huy tiềm năng, lợi thế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và tạo nguồn thu ổn định, lâu dài, bền vững cho ngân sách.

Mặt khác, phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân bền vững để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững.

Thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, lụa Mã Châu, làng đá mỹ nghệ Non Nước gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Xây dựng thành phố giàu bản sắc

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân qua những thành tựu của phát triển kinh tế; xây dựng thành phố giàu bản sắc, nhân văn, nghĩa tình gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể như nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mỳ Quảng, các nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian...

Thời gian qua nhiều địa phương trên địa bàn thành phố nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: V.SỰ

Đặc biệt, cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ cao, bản lĩnh, có tính kế thừa, có năng lực dẫn dắt sự chuyển mình của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều cán bộ chủ chốt sắp đến tuổi nghỉ hưu.

Dù Đà Nẵng là địa phương có tiềm năng lớn về nguồn nhân lực nhưng cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý; đội ngũ chuyên gia đầu ngành còn mỏng, thiếu gắn kết giữa viện, trường, doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực hiện tại, nhất là cán bộ cơ sở nhiều nơi chưa đáp ứng cả về số lượng lẫn chất lượng cho yêu cầu phát triển thành phố.

Vì vậy, phát triển nhân lực chất lượng cao không chỉ là lựa chọn mà là nền tảng sống còn để thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Trong khi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng hấp dẫn người tài, nhất là cơ chế làm việc năng động và thu nhập thì khu vực công phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề này.

Cần thay đổi mạnh mẽ cơ chế lương thưởng, tạo môi trường làm việc sáng tạo, có lộ trình phát triển rõ ràng để giữ chân và thu hút người tài.

Trên cơ sở đó, thành phố cần tổ chức khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực hiện có, xác định nhu cầu nhân lực cho các ngành trọng điểm trong những năm tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, dịch vụ chất lượng cao.

Đồng thời, thiết kế chính sách đặc thù, khả thi, cạnh tranh so với các địa phương và khu vực tư nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực - yếu tố nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững và mang bản sắc riêng của thành phố trong kỷ nguyên mới...