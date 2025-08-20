Giáo dục - Việc làm Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25: Khẳng định vị thế hội nhập giáo dục quốc tế Sau 4 ngày tranh tài đầy kịch tính, Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 chính thức khép lại. Thành công của VIMC 2025 góp phần khẳng định vị thế hội nhập giáo dục quốc tế của Đà Nẵng, là điểm đến tin cậy, an toàn cho các sự kiện trí tuệ và học thuật mang tầm vóc quốc tế.

Kỳ thi VIMC 2025 thu hút thí sinh của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Ảnh: THU HÀ

Sân chơi giao lưu tri thức

Lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 không chỉ là sân chơi tranh tài học thuật dành cho học sinh THCS mà còn là cơ hội giao lưu văn hóa, trải nghiệm của hơn 500 thí sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh rất ấn tượng bởi không khí sôi nổi, thân thiện cùng cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của địa phương đăng cai tổ chức.

Thí sinh Nicholas Valdex, đoàn Mexico chia sẻ, ngay từ khi đặt chân tới Sân bay quốc tế Đà Nẵng các đội thi được chào đón rất nồng nhiệt, cho thấy sự chu đáo, hiếu khách của chủ nhà. Nicholas đã giành nhiều thời gian để luyện tập, chuẩn bị cho kỳ thi và chuyến đi này là một cơ hội tuyệt vời.

Tham gia cuộc thi, Nicholas không chỉ mang theo hành trang tri thức, quyết tâm cao để giành được kết quả tốt nhất mà còn là tinh thần học hỏi, giao lưu, khám phá các nền văn hóa khác nhau, trong đó có văn hóa bản địa của Đà Nẵng, Việt Nam.

Thí sinh tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

Nicholas cho biết, rất thích cảnh đẹp và con người nơi đây, các bạn hòa đồng, thân thiện, đặc biệt là được gặp gỡ những người bạn mới đồng trang lứa, đồng sở thích.

Cũng như Nicholas Valdex, thí sinh Fatimah Zahra Sheikh, đoàn Bangladesh bày tỏ: “Em không mong đợi nhiều khi tham gia kỳ thi lần này nhưng những gì em nhận được tại đây lại nhiều hơn kỳ vọng.

Điều quan trọng nhất sau kỳ thi không phải ở giải thưởng mà những trải nghiệm em đã có được trong kỳ thi này. Đó là em biết được mình còn thiếu sót ở đâu để có thể làm tốt hơn và sẵn sàng cho những kỳ thi lớn hơn trong tương lai; đó là em được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn có cùng đam mê toán học…”.

Còn thí sinh Arjun Raman, từ Hoa Kỳ lại rất ấn tượng trước không khí sôi động, thân thiện cùng cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của Đà Nẵng, thành phố đăng cai tổ chức kỳ thi. Ngoài việc được thử sức với những đề thi đầy gay cấn, Arjun còn được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa Việt Nam, được tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng.

VIMC 2025 - cây cầu kết nối các quốc gia

VIMC 2025 diễn ra từ ngày 14-19/8 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng). Các thí sinh dự thi tranh tài ở 2 nội dung cá nhân và đồng đội.

Các thí sinh tham gia giao lưu hoạt động ngoại khóa. Ảnh: THU HÀ

GS. Wen Hsien Sun, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế IMC cho biết, với truyền thống và tinh thần đổi mới trong toán học, những năm gần đây, học sinh của Việt Nam đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các kỳ thi toán quốc tế, giành nhiều huy chương, thứ hạng cao, cho thấy Việt Nam là mảnh đất màu mỡ của những ngôi sao toán học trong tương lai.

Theo GS. Wen Hsien Sun, lần đầu tiên đăng cai tổ chức VIMC 2025, Đà Nẵng đã tạo được rất nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn quốc tế tham dự. Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cây cầu kết nối các quốc gia, các ý tưởng và những ước mơ của những nhà toán học trẻ từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo dựng tình bạn vượt qua mọi biên giới.

Ông Michael Angelo Saavedra, Chánh Văn phòng Phó Tổng thống Philippines phụ trách khu vực Tây Mindanao bày tỏ ấn tượng trước công tác chuẩn bị chu đáo, quy mô hoành tráng và tinh thần hiếu khách nồng nhiệt của đơn vị chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam.

Kỳ thi là sân chơi toán học dành cho học sinh THCS các quốc gia trên thế giới. Ảnh: THU HÀ

Ông Saavedra khẳng định: “Chúng ta đến với nhau bằng Toán học nhưng chính văn hóa và tình bạn sẽ đưa chúng ta đi xa hơn, giúp nuôi dưỡng một cộng đồng học thuật quốc tế giàu lòng nhân ái, tôn trọng và sẻ chia”.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng nói, Toán học không chỉ là môn khoa học của những con số và công thức mà còn là ngôn ngữ chung của nhân loại; giúp con người hiểu sâu hơn về thế giới, kết nối trí tuệ và mở ra những giải pháp sáng tạo cho tương lai.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, năng lực tư duy toán học, tư duy logic và khả năng hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Kỳ thi VIMC 2025 không chỉ là sân chơi để các em thể hiện tài năng, bản lĩnh và niềm đam mê toán học, mà cũng là dịp để giao lưu học hỏi, mở rộng tầm nhìn và vun đắp tình bạn quốc tế.

Các thí sinh trong một bài thi đồng đội. Ảnh: THU HÀ

“Những ngày diễn ra kỳ thi, các thí sinh không chỉ chinh phục toán học mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp, mối quan hệ gắn bó lâu dài vượt qua biên giới, địa lý”, bà Thuận nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ kỳ thi, các đoàn thí sinh, giáo viên tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như phố cổ Hội An, Bảo tàng Đà Nẵng, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, trải nghiệm tại khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài... Đây là dịp để Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung quảng bá hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.