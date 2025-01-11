Thứ Bảy, 1/11/2025
Kinh tế

Hỗ trợ cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh

MINH LÊ 01/11/2025 08:15

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

Theo đó, bộ trưởng các bộ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tổ chức cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ; chỉ đạo tổng hợp nhu cầu, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ cây, con giống để khôi phục sản xuất sau lũ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách giãn hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý ngay đề xuất hỗ trợ gạo, lương thực khi có đề xuất của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn viễn thông nhanh chóng khôi phục hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ cho nhân dân.

      Hỗ trợ cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh

