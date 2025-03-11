Xã hội Khẩn trương phòng, chống sạt lở bờ sông Thu Bồn ĐNO - Sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, hơn 400m bờ sông tại xóm Vạn, tổ 11 của thôn bị sạt lở nghiêm trọng, đất sụp xuống từng mảng lớn, có đoạn ăn sâu gần 10m, cách nhà dân chỉ vài bước chân.

Một đoạn bờ sông Thu Bồn bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ cuối tháng 10/2025. Ảnh: THẾ NHỰT

Gia cố khẩn cấp

Trưa 1/11, khi nước rút dần sau lũ, người dân Tĩnh Yên phát hiện một đoạn dài bờ sông bị nước xoáy khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 400m bờ sông dọc xóm Vạn bị sụt xuống, cây cối ngã đổ, đất đá trượt theo dòng nước. Đáng lo hơn, điểm sạt lở chỉ còn cách khu dân cư khoảng 5m, đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân sinh sống sát bờ sông.

Ông Mai Văn Ngọc, người dân thôn Tĩnh Yên, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: "Từ nhỏ tôi đã quen với lũ, nhưng chưa bao giờ thấy nước khoét sâu đến vậy. Đất lở ầm ầm, cây trôi cả khóm. Nhà tôi cách mép sông chưa tới chục mét, cứ nghe tiếng đất nứt là giật mình. Mấy ngày qua, ai cũng lo sợ, chẳng dám ngủ".

Nhận được tin báo, UBND xã Thu Bồn lập tức cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân tổ chức ứng cứu khẩn cấp. Hàng nghìn bao đất được nhanh chóng đổ xuống, phủ bạt và chèn đá nhằm kè tạm, ngăn tình trạng sạt lở lan rộng.

Cán bộ, dân quân và công an hỗ trợ người dân gia cố bờ sông bị sạt lở trong thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: PHAN VINH

Chiều cùng ngày, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục được điều động đến hỗ trợ địa phương. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền xã, các lực lượng cùng người dân chia nhau gia cố từng đoạn, đắp bao đất. Tính đến cuối ngày, hơn 10.000 bao đất được đưa xuống để kè tạm thời dọc bờ sông.

Thống kê ban đầu, khoảng 150 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở, trong khi hơn 300 hộ khác ở vùng lân cận cũng đang đối mặt nguy cơ mất đất sản xuất, đường đi lại bị chia cắt. Lực lượng chức năng lập chốt cảnh báo, yêu cầu người dân di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ.

Đề xuất công trình kè khẩn cấp

Theo báo cáo của UBND xã Thu Bồn, khu vực bờ sông đoạn qua xã vốn là điểm xung yếu, thường xuyên sạt lở trong các mùa mưa lũ. Nhiều năm qua, thành phố đầu tư xây dựng hệ thống kè mỏ hàn để điều chỉnh dòng chảy, hạn chế xói lở.

Tuy nhiên, mưa lớn và lũ dồn dập trong năm nay khiến các công trình này bị hư hỏng nặng, đặc biệt, hai mỏ hàn tại khu vực xóm Vạn bị cuốn trôi hoàn toàn, không còn tác dụng điều tiết dòng nước.

Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã có 20 công trình kè mỏ hàn dọc hơn 2km bờ sông. Dù vậy, theo Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Thanh Sơn, các hạng mục hiện có chỉ mang tính tạm thời, không đủ sức chống chọi trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan.

Khu dân cư nằm liên kề với đoạn bờ sông bị sạt lở, chỉ còn cách khoảng 5m là xâm lấn vào nhà dân. Ảnh: THẾ NHỰT

Ông Sơn cho biết: "Đợt lũ vừa qua là cú đánh mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kè bị cuốn trôi, đất sạt lở sâu, nếu không có biện pháp kiên cố thì nguy cơ mất cả vùng dân cư là rất lớn.

Địa phương đã đề nghị thành phố hỗ trợ 6 tỷ đồng để xây dựng kè khẩn cấp dài 400m nhằm xử lý trước mắt, đồng thời tiếp tục xin chủ trương đầu tư kiên cố toàn tuyến dài khoảng 2km, từ xóm Vạn đến thượng nguồn sông Thu Bồn".

Theo tờ trình gửi UBND thành phố, tuyến kè mới sẽ được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, thân kè kết hợp rọ đá gia cố, có mái dốc, có khả năng chịu được dòng chảy mạnh và chống xói lở lâu dài. Đây là hạng mục cấp thiết nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, hạ tầng giao thông và đất sản xuất nông nghiệp ven sông .

Đắp bao đất gia cố chỉ là biện pháp tạm thời, về lâu dài cần có công trình kè kiên cố cho đoạn bờ sông này. Ảnh: PHAN VINH

Hiện nay, khu vực sạt lở vẫn đang được lực lượng chức năng túc trực, theo dõi và gia cố tạm thời. Người dân Tĩnh Yên mong mỏi từng ngày một dự án kè mới sẽ được triển khai, để họ có thể yên tâm sản xuất, sinh sống trên vùng đất đã gắn bó bao đời.

"Tuyến kè Tĩnh Yên giờ đây không chỉ là câu chuyện chống sạt lở, mà còn là yêu cầu cấp bách để bảo vệ hàng trăm hộ dân vùng ven sông, nơi con nước Thu Bồn vẫn ngày đêm bồi đắp, nhưng cũng đang âm thầm cuốn trôi dần từng tấc đất của người dân quê", ông Sơn nói.

[VIDEO] - Sạt lở bờ sông Thu Bồn uy hiếp khu dân cư thôn Tĩnh Yên: