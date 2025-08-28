Giáo dục - Việc làm Lịch khai giảng năm học 2025 - 2026 và các mốc thời gian quan trọng Lịch khai giảng năm học 2025 - 2026: Ngày 5/9 chính thức tựu trường, học kỳ I kết thúc trước 18/1/2026, thi THPT dự kiến 26-27/6/2026.

Cập nhật lịch khai giảng năm học 2025 - 2026

Thông tin chính thức về ngày khai giảng năm học 2025-2026

Theo Quyết định 2045/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày khai giảng năm học 2025-2026 trên toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2025 (thứ 5).

Ngày khai giảng áp dụng cho các cấp học

Ngày khai giảng năm học 2025–2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thống nhất trên toàn quốc là ngày 5/9/2025. Thời gian này áp dụng cho tất cả các cấp học, bao gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bảng tổng hợp các mốc thời gian quan trọng mà phụ huynh và học sinh cần nắm rõ

Dưới đây là tổng hợp các mốc thời gian cần lưu ý theo Khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

Mốc thời gian

Nội dung cụ thể

Trước ngày 19/8/2025

Tựu trường sớm nhất đối với học sinh lớp 1 (trước 2 tuần so với ngày khai giảng)

Trước ngày 26/8/2025

Tựu trường sớm nhất đối với các cấp học khác (trước 1 tuần so với ngày khai giảng)

Ngày 05/09/2025

Tổ chức Lễ Khai giảng chính thức trên toàn quốc

Trước ngày 18/01/2026

Kết thúc học kỳ I

Từ 13/01/2026

Bắt đầu học kỳ II

Trước ngày 31/5/2026

Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học

Trước ngày 30/6/2026

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học- Xét tốt nghiệp THCS

Dự kiến 26–27/6/2026

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trước ngày 31/7/2026

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10)



Các lưu ý quan trọng dành cho phụ huynh và học sinh

Dưới đây là những lưu ý mà phụ huynh và học sinh cần nắm:

Chủ động chuẩn bị: Phụ huynh cần theo dõi sát sao lịch tựu trường và khai giảng để chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồng phục và tâm lý học tập cho con em, đặc biệt với học sinh đầu cấp.

Đảm bảo tiến độ học tập: Việc tuân thủ đúng khung thời gian giúp học sinh nắm bắt lộ trình học tập rõ ràng, tránh bị động trong các giai đoạn chuyển cấp, thi cử.

Linh hoạt theo địa phương: Một số tỉnh, thành có thể điều chỉnh nhẹ lịch học dựa trên điều kiện thực tế (thiên tai, thời tiết,...), tuy nhiên vẫn đảm bảo khung thời gian học 35 tuần và các mốc quan trọng theo quy định Bộ GDĐT.

Lưu ý kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh lớp 12 cần theo dõi sát thông báo từ trường và Sở GDĐT địa phương để chuẩn bị tốt cho kỳ thi dự kiến vào cuối tháng 6/2026.

