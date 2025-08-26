Giảm nghèo - An sinh Linh hoạt, sáng tạo thực hiện xóa nhà tạm Xuyên suốt quá trình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025, nhiều kinh nghiệm quý báu đã được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến địa phương tích lũy. Qua đó, tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn về nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 được tổ chức sáng 25/8. Ảnh: PHAN VINH

Toàn lực cho xóa nhà tạm

Giai đoạn 2023 - 2025, trên địa bàn thành phố có hơn 2.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, người có công được tiếp cận chương trình vay vốn tín dụng chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tại xã Đông Giang, toàn xã có 353 hộ được phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm, trong đó 210 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ của Nhà nước kết hợp với vốn vay chính sách giúp các hộ có thêm kinh phí xây dựng nhà kiên cố hơn, đáp ứng điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Ông Đa Lây Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho biết: “Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “đòn bẩy” giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đặc biệt, việc cho vay ưu đãi với lãi suất thấp, thời hạn phù hợp giúp người dân giảm gánh nặng tài chính, có khả năng trả nợ và yên tâm an cư lạc nghiệp. Đây là tiền đề giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ tái nghèo trên địa bàn”.

Theo báo cáo UBND thành phố, tổng kinh phí thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn địa bàn (chưa kể vốn tín dụng) là gần 705,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động hơn 136,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương còn ủng hộ vật liệu xây dựng, kinh phí vận chuyển và gần 6.200 ngày công. Một số đơn vị tài trợ trực tiếp hỗ trợ hộ dân làm nhà hoặc đóng góp thêm cùng với nguồn hỗ trợ theo quy định của thành phố; lồng ghép qua các hoạt động cứu trợ, an sinh xã hội.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đã chung tay thực hiện với tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”.

Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực để cùng ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 12.298 căn nhà cho hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách.

Thành phố đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành toàn bộ các nhà được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm trước ngày 31/8/2025.

Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình, địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) đối mặt nhiều khó khăn, nhưng chỉ sau 3 năm, đã hoàn thành 10.261 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp tích cực trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025. Ảnh: HỒ QUÂN

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, thành quả này đến từ quyết tâm chính trị cao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, từ thành phố đến tận thôn, tổ dân phố. Đáng chú ý, việc phân công rõ người, rõ việc, bám sát địa bàn, sát thực tiễn đã giúp các địa phương kịp thời gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ, khối lượng công việc.

“Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã sáng tạo, linh hoạt trong cách làm và đặt lợi ích người dân lên trên hết. Điển hình như linh hoạt trong giải quyết vướng mắc về quy hoạch, đất đai khi xây dựng nhà của các hộ dân; khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ để giải quyết khó khăn về cát, sỏi ở miền núi; huy động quân đội, công an, thanh niên và cộng đồng dân cư vào cuộc để giảm thiểu ngày công lao động…”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, dù cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, song thực tế khó khăn về nhà ở vẫn còn, nhất là tại vùng núi cao. Do đó, các địa phương không được xem nhẹ, phải thường xuyên quan tâm công tác an sinh, bảo đảm không để người dân sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

“Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự tổ chức xây dựng, sửa chữa, gia cố nhà ở của gia đình để bảo đảm tiêu chí bền chắc, an toàn. Đồng thời tiếp tục kêu gọi, vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn kinh phí để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sau khi kết thúc Chương trình, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ hy vọng, phát huy thành quả và kinh nghiệm trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025, ở các chương trình tương tự trong giai đoạn tới, cả hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa để bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.