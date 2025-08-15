Tài chính - Thị trường Nắng nóng, nhiều mặt hàng thực phẩm tiêu thụ mạnh Đà Nẵng đang trải qua những ngày nắng nóng liên tục. Theo đó, thị trường hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống có sức mua tăng cao, giá cả cũng nhích lên so với tháng trước, nhất là các loại hải sản, sản phẩm thay thế thịt heo.

Nhiều loại rau, củ, quả được tiêu thụ mạnh vì trời nắng nóng. Ảnh: DIỆP NHƯ

Qua ghi nhận tại các chợ, nhiều mặt hàng đang bán “chạy” như rau, củ, trái cây, thực phẩm chế biến trong bữa ăn hằng ngày của người dân.

Chị Trần Thị Nhung, quầy rau chợ Đống Đa (phường Hải Châu) cho biết nguồn cung rau xanh về chợ dồi dào, sức mua tăng cao vì vẫn đang là mùa du lịch. Hiện các loại rau ngót, muống, cải, mồng tơi… giá ổn định từ 10-15 ngàn đồng/bó, bí xanh, khổ qua, mướp hương từ 20-40 ngàn đồng/kg (tăng 2-5 ngàn đồng/tùy thời điểm); các loại rau gia vị mùa nắng khó trồng nên tăng vài ngàn đồng/kg như rau thơm, ngò gai, chuối chát, nấm.

Trong khi đó, nhiều quầy hàng thịt heo tại các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố đều ế ẩm do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, người dân hạn chế mua nên nhiều tiểu thương ngành hàng này phải tạm nghỉ hoặc chuyển qua bán các loại thịt khác như bò, gà, dê…

Từ tháng 7 đến nay, do nhu cầu người dân tiêu thụ mạnh nên giá các loại hải sản tăng từ 5-15 ngàn đồng/kg, như cá nục loại lớn 120 ngàn đồng/kg; cá ngừ nguyên con từ 120-150 ngàn đồng/kg (tùy loại); cá chim trắng loại lớn 160 ngàn đồng/kg; cá dìa sống từ 280-300 ngàn đồng/kg; mực lá, ống từ 250-300 ngàn đồng/kg (tùy kích cỡ); tôm sú loại vừa từ 240-250 đồng/kg, loại lớn 300-320 ngàn đồng/kg, tôm đất 250-270 ngàn đồng/kg (tùy chợ)...

Qua khảo sát giá các loại thịt gia súc, gia cầm như gà, vịt, trâu, bò cũng tăng 5-10 ngàn đồng/kg. Tại chợ Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), gà ta sống nguyên con 140 ngàn đồng/kg; gà thả vườn làm sẵn 130 ngàn đồng/kg, vịt làm sẵn 120 ngàn đồng/kg; bò loại 1 giá 250 ngàn đồng/kg; các loại nghêu, chíp chíp, hàu, cua, ghẹ giá tăng 10 ngàn đồng/kg so với tháng trước.

Tại các siêu thị, cửa hàng nông sản, mặt hàng thực phẩm cũng thu hút người tiêu dùng. Theo chị Nguyễn Thị Uyên, nhân viên siêu thị WinMart trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường), siêu thị đang có chương trình khuyến mãi giảm giá các mặt hàng rau xanh và trái cây nên người dân cũng mua nhiều. So với các nhóm hàng khác thì doanh số nhóm hàng thực phẩm hiện tăng đáng kể; đồng thời siêu thị cũng không tăng giá bán vì đã làm việc với nhà cung cấp từ nhiều nhiều tháng trước.

Ngoài các loại thực phẩm giải nhiệt đắt hàng, mặt hàng trái cây, nước giải khát cũng tiêu thụ mạnh trên thị trường.

Chị Lê Thị Thảo, chủ vựa kinh doanh trái cây trên đường Tôn Đức Thắng (gần cầu vượt ngã ba Huế) cho hay, từ đầu tháng 8 đến nay cam sành loại 1,2 tăng từ 3-4 ngàn đồng/kg; dừa trái tăng 2-3 ngàn đồng; dưa hấu tăng 3 ngàn đồng/kg; một số trái cây khác như sầu riêng, bơ, chôm chôm cũng tăng trên dưới 5 ngàn đồng; mía cây tăng 1.500 đồng/kg.

“Nguyên nhân tăng giá là do nhiều loại vào cuối mùa vụ nên hàng về không đa dạng như trước. Tuy nhiên, vì thời tiết nắng nóng nên người dân mua nhiều để bồi bổ cơ thể”, chị Thảo giải thích.