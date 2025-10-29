Thể thao Nhận định Koln vs Bayern Munich, 02h45 ngày 30.10: Trận chiến của cựu vương Nhận định, dự đoán tỷ số trận Koln vs Bayern Munich diễn ra vào lúc 02h45 ngày 30/10, thuộc Cúp Quốc gia Đức 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Koln vs Bayern Munich - Khi đội bóng khát khao gặp gã khổng lồ bất bại

Vòng 2 DFB-Pokal đưa người hâm mộ Đức đến với một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất giữa FC Koln và Bayern Munich. Với Koln, nhiều người hâm mộ thậm chí chưa chào đời khi câu lạc bộ của họ lần cuối cùng nâng cao chiếc cúp này vào năm 1983. Khát vọng chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài bốn thập kỷ là rất lớn, nhưng để làm được điều đó, "Dê Đực" Koln phải đánh bại Bayern Munich – điều mà chưa đội bóng nào ở Đức hay Châu Âu làm được trong chiến dịch 2025/26 này.

Ngược lại, Bayern Munich đang trải qua một khởi đầu mùa giải lịch sử với 13 chiến thắng tuyệt đối trên mọi đấu trường. Phong độ hủy diệt này thậm chí đã giúp huấn luyện viên Vincent Kompany được gia hạn hợp đồng. Mặc dù vậy, Bayern cũng có động lực riêng tại DFB-Pokal, khi họ đã không vô địch giải đấu này trong 5 mùa giải gần nhất (lần cuối là năm 2020). Cuộc đối đầu này không chỉ là trận chiến về phong độ mà còn là sự đối lập về mục tiêu: một bên quyết tâm tạo nên bất ngờ và một bên muốn khẳng định lại vị thế thống trị của mình tại Cúp Quốc gia Đức.

Đội hình dự kiến: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Cologne (3-4-2-1): Schwabe; Schimied, Martel, Hubers; Sebulonsen, Johannesson, Krauf, Maina; Thielmann, Kaminski; Ache.

Bayern Munich (4-2-3-1): Urbig; Guerreiro, Tah, Upamecano, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Karl, Olise, Diaz; Jackson.

Bayern Munich dưới thời HLV Kompany đang duy trì lối chơi tấn công bùng nổ, ghi trung bình hơn 3 bàn/trận. Dù có thể không tung ra đội hình tối ưu do chấn thương và để các trụ cột nghỉ ngơi, "Hùm Xám" vẫn sở hữu một đội hình giàu chiều sâu và chất lượng, đặc biệt với những cái tên như Kimmich ở tuyến giữa và sự năng động của Olise, Diaz, Jackson trên hàng công. Phía Koln, họ sẽ dựa vào sơ đồ 3-4-2-1 để tăng cường phòng ngự, nhưng áp lực từ hàng công Bayern là rất lớn. Koln nên tập trung cho mặt trận Bundesliga hơn là dồn sức cho trận đấu này.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Bayern Munich

Bayern Munich đối mặt với nhiều ca chấn thương quan trọng, bao gồm: Alphonso Davies, Musiala, Hiroki Ito, Stanisic và Serge Gnabry. Đây là những tổn thất đáng kể, đặc biệt là ở tuyến tấn công và phòng ngự cánh. Tuy nhiên, đội hình dự kiến vẫn có sự hiện diện của những trụ cột như Upamecano (trung vệ) và Joshua Kimmich (tiền vệ), cùng với các tài năng trẻ đang lên. Hàng công của Bayern vẫn được đánh giá là "sắc bén" và đủ sức xuyên thủng hàng thủ Koln.

Phân tích lực lượng của FC Koln

Phía Koln cũng có những tổn thất đáng kể khi Rav van den Berg, Luca Kilian và Marius Bulter vắng mặt. Tuyến giữa và hàng phòng ngự của Koln sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn từ tuyến giữa cơ động và hàng công tốc độ của Bayern.

Lịch sử đối đầu giữa Koln vs Bayern Munich

Đây là lần chạm trán trong khuôn khổ Vòng 2 DFB-Pokal. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử, cán cân nghiêng hoàn toàn về phía Bayern Munich. Koln đã có chuỗi 20 trận liên tiếp không thắng trước Bayern, một thành tích đối đầu đáng báo động kéo dài từ sau chiến thắng cuối cùng của họ vào năm 2011. Chuỗi trận áp đảo này cho thấy khoảng cách lớn về đẳng cấp và tâm lý thi đấu giữa hai đội.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Koln vs Bayern Munich

Bayern Munich: Đỉnh cao phong độ và tham vọng phá dớp cúp Quốc gia

Bayern Munich đang ở phong độ đỉnh cao, thắng toàn bộ 13 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa, bao gồm chiến thắng 3-0 trước M'Gladbach ở cuối tuần qua. Với 47 bàn thắng ghi được sau 13 trận, sức mạnh tấn công của "Hùm Xám" là cực kỳ hủy diệt. Thành tích này không chỉ giúp họ tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối tại Bundesliga mà còn củng cố niềm tin vào huấn luyện viên Vincent Kompany.

Tuy nhiên, Bayern cũng có một mục tiêu cụ thể ở DFB-Pokal: phá dớp 5 mùa giải không vô địch. Lần cuối cùng họ nâng cúp là vào năm 2020. Với đẳng cấp vượt trội và khát khao danh hiệu kép, ngay cả khi xoay tua đội hình, Bayern vẫn được đánh giá là sẽ kiểm soát trận đấu và giành vé đi tiếp một cách thuyết phục.

FC Koln: Thử thách khó khăn và ưu tiên Bundesliga

FC Koln bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề sau chuỗi thành tích không tốt gần đây, chỉ giành được 4 điểm từ 5 trận gần nhất ở Bundesliga. Thất bại 0-1 trước Borussia Dortmund với bàn thua ở phút 96, cùng với việc không tung ra được cú sút trúng đích nào, cho thấy vấn đề lớn trong khâu tấn công của đội bóng này.

Trước Bayern Munich, Koln phải đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi: chấm dứt chuỗi 20 trận không thắng trước đối thủ (lần cuối họ đánh bại Bayern là vào năm 2011). Ban lãnh đạo Koln được cho là nên cân nhắc tập trung lực lượng cho mặt trận Bundesliga, nhằm cố gắng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới, thay vì mạo hiểm "sống chết" với "Hùm Xám" vào lúc này.

Dự đoán tỷ số trận đấu Koln vs Bayern Munich

Dù Bayern Munich có thể xoay tua đội hình và đối mặt với một số chấn thương, họ vẫn được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với FC Koln về mọi mặt: phong độ, đẳng cấp đội hình, và lịch sử đối đầu. Hàng công "lethal" của Bayern (47 bàn/13 trận) đủ khả năng khai thác hàng thủ Koln, vốn đã tỏ ra thiếu hiệu quả trong các trận đấu lớn gần đây. Khả năng cao Koln sẽ ghi được bàn danh dự nhờ xu hướng "Hai đội cùng ghi bàn", nhưng Bayern sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 0-3

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-4

Xem trực tiếp Koln vs Bayern Munich khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Koln vs Bayern Munich trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Đức 2025/26 diễn ra vào lúc 02h45 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.