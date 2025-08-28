Thể thao Nhận định trận đấu Al Ahli vs Neom SC: Đẳng cấp nhà vô địch gặp tân binh hào hùng Nhận định, dự đoán tỷ số trận Al Ahli vs Neom SC diễn ra vào lúc 01h00 ngày 29/8, thuộc trận đấu mở màn Saudi Pro League 2025/26.

Nhận định trận đấu Al Ahli vs Neom SC - Đẳng cấp nhà vô địch gặp tân binh hào hùng

Al-Ahli đang đứng trước cơ hội mở màn mùa giải Saudi Pro League đầy tự tin, sau khi vừa giành Siêu Cúp Saudi Arabia. Đối thủ của họ trong trận ra quân là Neom SC, một tân binh đầy tham vọng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Liệu đội bóng của HLV Matthias Jaissle sẽ dễ dàng thị uy sức mạnh hay Neom SC sẽ tạo nên bất ngờ? Báo Đà Nẵng sẽ đưa ra những phân tích chuyên sâu về trận đấu này.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Al Ahli vs Neom SC

Al-Ahli: Đỉnh cao sau chức vô địch châu Á và siêu cúp

Al-Ahli bước vào mùa giải mới với tâm lý hưng phấn tột độ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Matthias Jaissle, đội bóng này không chỉ giành chức vô địch Cúp C1 châu Á mùa giải trước mà còn tiếp tục nâng cao Siêu Cúp Saudi Arabia sau thắng lợi kịch tính trước Al-Nassr. Những thành công liên tiếp đã khẳng định vị thế và sức mạnh của Al-Ahli.

Sức mạnh của Al-Ahli nằm ở đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ivan Toney, Édouard Mendy hay tân binh Enzo Millot đều là những cái tên đã khẳng định được tài năng tại châu Âu. Với lối chơi ổn định, gắn kết và hàng công có phong độ cao (ghi 12 bàn trong 4 trận gần nhất), Al-Ahli đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Saudi Pro League.

Neom SC: "Ngựa ô" vừa thăng hạng đầy tham vọng

Neom SC, nhà vô địch Division 1, đã thể hiện sự "chịu chơi" của mình ngay khi vừa lên hạng. Họ đã mang về những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Abdoulaye Doucouré, Alexandre Lacazette và được dẫn dắt bởi cựu HLV PSG, Christophe Galtier. Những bản hợp đồng này cho thấy tham vọng của Neom SC không chỉ là trụ hạng mà còn muốn tạo ra bất ngờ.

Tuy nhiên, so với Al-Ahli, Neom SC vẫn là một đội bóng còn non kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt như Saudi Pro League. Mục tiêu thực tế nhất của họ ở mùa giải này vẫn là trụ hạng. Chạm trán một Al-Ahli đang ở đỉnh cao phong độ và có lợi thế sân nhà sẽ là thử thách cực đại với Neom SC.

Lịch sử đối đầu giữa Al Ahli vs Neom SC

Hai đội chưa từng đối đầu nhau trong quá khứ. Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn mới mẻ, nơi cả hai đội sẽ phải thể hiện khả năng thích nghi và đọc trận đấu ngay trên sân.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Al-Ahli: Đội chủ nhà sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất.

Neom SC: Tương tự, Neom SC cũng có đầy đủ lực lượng tốt nhất cho trận đấu mở màn.

Dự đoán tỷ số trận đấu Al Ahli vs Neom SC

Mặc dù Neom SC đã chiêu mộ nhiều ngôi sao, nhưng sự chênh lệch về trình độ và kinh nghiệm giữa hai đội vẫn là rất rõ ràng. Với lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn sau chức vô địch Siêu Cúp và dàn cầu thủ chất lượng, Al-Ahli hoàn toàn đủ sức giành một chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán tỷ số: Al-Ahli 3-1 Neom SC