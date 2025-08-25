Thể thao Nhận định trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano: “Sư tử” gầm vang tại hiểm địa San Mames Nhận định, dự đoán tỷ số trận Ath Bilbao vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 00h30 ngày 26/8, thuộc khuôn khổ vòng đấu mở màn La Liga.

Nhận định trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano - “Sư tử” gầm vang tại hiểm địa San Mames

Hai đội bóng đang tràn đầy hưng phấn sau những chiến thắng ở vòng đấu mở màn La Liga 2025/26, Athletic Bilbao và Rayo Vallecano, sẽ đối đầu nhau tại sân San Mames. Trận đấu hứa hẹn sẽ là một màn so tài đầy cảm xúc, khi đội chủ nhà khao khát khẳng định vị thế của mình, còn đội khách đang muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano

Athletic Bilbao: Thắng lợi nghẹt thở, thách thức chờ đợi

Athletic Bilbao đã có một khởi đầu đầy kịch tính khi đánh bại Sevilla với tỷ số 3-2. Dù để đối thủ gỡ hòa sau khi đã dẫn trước 2-0, nhưng bản lĩnh của "Sư tử" xứ Basque đã được chứng minh với bàn thắng quyết định của Robert Navarro ở phút 81. Mùa trước, họ đã trở lại Champions League sau nhiều năm chờ đợi, và mục tiêu của thầy trò HLV Ernesto Valverde là tiếp tục duy trì vị thế đó.

Điểm tựa của Athletic chính là sân nhà San Mames, nơi họ đã thắng tới 7 trong 8 lần gần nhất tiếp đón Rayo Vallecano. Với sự cơ động của hai anh em nhà Williams, hàng công của đội chủ nhà luôn là mối đe dọa thường trực. Hơn nữa, Athletic có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị hơn so với đối thủ, một lợi thế không nhỏ.

Rayo Vallecano: "Ngựa ô" bay cao

Rayo Vallecano cũng đã có màn khởi động mùa giải đầy ấn tượng. Họ không chỉ đánh bại Girona 3-1 ngay trên sân khách, mà còn tiếp tục giành chiến thắng trước Neman ở vòng play-off Conference League. Điều này cho thấy đội bóng thủ đô đang có phong độ cao và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Rayo Vallecano sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn khi HLV Iñigo Perez cần tìm cách cân bằng giữa La Liga và đấu trường châu Âu. Trận đấu căng thẳng và tốn sức giữa tuần có thể khiến các cầu thủ gặp khó khăn về thể lực. Dù đã có những sự bổ sung chất lượng như trung vệ Luiz Felipe hay thủ môn Augusto Batalla, Rayo vẫn cần phải cẩn trọng trước một đối thủ "kỵ dơ" như Athletic.

Lịch sử đối đầu giữa Ath Bilbao vs Rayo Vallecano

Trong 48 lần chạm trán, Athletic Bilbao đã thắng tới 25 trận.

Athletic đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Rayo Vallecano và bất bại kể từ tháng 9/2021.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại San Mames, Athletic cũng giành chiến thắng 3-1.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Athletic Bilbao: Vắng Alvarez (treo giò), Egiluz, Gomez, Prados Diaz, Sancet (chấn thương).

Rayo Vallecano: Vắng Mumin (chấn thương).

Dự đoán tỷ số trận đấu Ath Bilbao vs Rayo Vallecano

Mặc dù Rayo Vallecano đang có phong độ tốt và tinh thần thi đấu hưng phấn, nhưng lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội đang hoàn toàn đứng về phía Athletic Bilbao. "Sư tử" xứ Basque có đủ bản lĩnh và sự sắc bén để áp đảo đối thủ.

Khả năng tấn công biên của cả hai đội đều rất tốt, nhưng Athletic với sự linh hoạt của hai anh em nhà Williams sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Do đó, một trận đấu nhiều bàn thắng nghiêng về đội chủ nhà là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Athletic Bilbao 3-1 Rayo Vallecano