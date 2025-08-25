Thể thao Nhận định trận đấu Newcastle vs Liverpool: Chích chòe sa sút, Lữ đoàn đỏ thừa thắng xông lên Nhận định, dự đoán tỷ số trận Newcastle vs Liverpool diễn ra vào lúc 2h00 ngày 26/8, thuộc khuôn khổ vòng 2 Premier League 2025/26.

Nhận định trận đấu Newcastle vs Liverpool - Chích chòe sa sút, Lữ đoàn đỏ thừa thắng xông lên

Trước trận đối đầu tại vòng 2 Premier League 2025/26, Newcastle United đang đứng trước những sóng gió nội bộ liên quan đến tiền đạo chủ lực Alexander Isak. Mặc dù Liverpool sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để có được cầu thủ này, Newcastle vẫn kiên quyết không bán. Động thái này đã gây ra mâu thuẫn lớn, khiến Isak tuyên bố sẽ không thi đấu cho đội bóng. Ban lãnh đạo Newcastle cũng đã loại anh khỏi đội một, để lại một khoảng trống lớn trên hàng công.

Việc thiếu vắng một mũi nhọn sắc bén như Isak đã ngay lập tức bộc lộ điểm yếu của Chích chòe. Họ vừa trải qua hai trận liên tiếp không ghi được bàn thắng, trong đó có trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Aston Villa dù được chơi hơn người. Nếu chỉ tính riêng Premier League, Newcastle đã "tịt ngòi" 3 trận liền, một điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 2 năm 2020. Tương lai bất định của Isak đang khiến Newcastle gặp rắc rối và khó khăn chất chồng trước khi phải tiếp đón một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ như Liverpool.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Newcastle vs Liverpool

Newcastle: Đã yếu lại phải ra gió

Tâm lý bất ổn và hàng công sa sút là những gì đang diễn ra với Newcastle. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nơi họ đã thắng 6 trong 7 trận gần nhất, nhưng chuỗi 9 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường cho thấy họ đang thực sự gặp vấn đề.

Dù đã đánh bại Liverpool 2-1 trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh gần đây, nhưng ở đấu trường Premier League, Newcastle đã không thể thắng Lữ đoàn đỏ trong suốt 17 lần đối đầu gần nhất. Đây chắc chắn là một áp lực tâm lý không hề nhỏ đối với thầy trò HLV Eddie Howe.

Liverpool: Sức mạnh tấn công hủy diệt

Ngược lại với tình trạng của đối thủ, Liverpool đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ. Bất chấp những tin đồn về Isak, đội bóng này không hề bị ảnh hưởng. Ở trận mở màn Premier League 2025/26, họ đã dễ dàng đánh bại Bournemouth với tỷ số 4-2.

Đoàn quân của HLV Arne Slot thể hiện lối chơi tốc độ, pressing mạnh mẽ và đặc biệt là khả năng ghi bàn ấn tượng với 7 trận liên tiếp ghi tối thiểu 2 bàn. Sự tỏa sáng của tân binh Hugo Ekitike, cùng với những ngôi sao như Mohamed Salah và Federico Chiesa, đã giúp Liverpool chặn đứng chuỗi trận không thắng ở Premier League và trở lại mạnh mẽ.

Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới Newcastle, Liverpool sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 36 trận liên tiếp ở Premier League mà chính họ đã thiết lập từ năm 2019 đến 2020. Điều này cho thấy hàng công của họ đang thi đấu bùng nổ như thế nào.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Newcastle: Alexander Isak chắc chắn vắng mặt. Joe Willock đã trở lại sau chấn thương bắp chân, và Jacob Ramsey có thể có màn ra mắt sau khi chuyển đến từ Aston Villa.

Liverpool: Tân binh Jeremie Frimpong vắng mặt do chấn thương. Khả năng ra sân của Conor Bradley và Joe Gomez còn bỏ ngỏ.

Dự đoán tỷ số trận đấu Newcastle vs Liverpool

Sự chênh lệch về phong độ và tâm lý giữa hai đội là rất rõ ràng. Newcastle đang đối mặt với những vấn đề nội bộ nghiêm trọng, cùng với hàng công kém hiệu quả. Trong khi đó, Liverpool đang trình diễn một lối chơi tấn công tốc độ và đầy biến ảo.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, Newcastle khó có thể chống đỡ trước một Lữ đoàn đỏ đang hừng hực khí thế chiến thắng. Khả năng cao là hàng công của Liverpool, với sự sắc bén của Ekitike và Salah, sẽ tiếp tục bùng nổ để mang về một chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 2-3 Liverpool