Thể thao Vòng 3 V-League 2025 - 2026: Căng thẳng trước quãng nghỉ Trong hai ngày 27, 28/8, vòng 3 V-League 2025 - 2026 diễn ra với nhiều trận đấu được chờ đợi. Đây là lượt đấu cuối trước khi giải tạm ngừng nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và U23 hội quân dịp FIFA Days tháng 9.

David Henen (bên phải) được kỳ vọng tỏa sáng giúp SHB Đà Nẵng có kết quả tốt trong màn chạm trán Ninh Bình chiều nay trên sân Hòa Xuân. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ông lớn” lấy lại hình ảnh?

Mùa giải mới khởi đầu hấp dẫn, các cuộc đua cũng trở nên khó lường.

Trong số các ứng viên được điểm danh trong cuộc đua vô địch, chỉ có Công an Hà Nội và Thể Công Viettel phần nào đá đúng phong độ với 4 điểm sau 2 vòng đấu.

Hai ứng viên còn lại cho thấy những vấn đề là Thép Xanh Nam Định (3 điểm, xếp tốp 6) và Hà Nội (1 điểm, xếp thứ 11). Vòng 3 diễn ra trước quãng nghỉ đầu tiên của mùa giải là cơ hội để các “ông lớn” trên lấy lại hình ảnh của ứng viên vô địch.

Một trong 3 trận đấu sớm nhất diễn ra cùng giờ vòng này là cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và PVF-CAND trên sân Thiên Trường.

Thực tế, 3 điểm sau 2 vòng không phải quá tệ, nhưng nói đội bóng thành Nam có vấn đề là bởi họ chưa cho thấy sức mạnh như mùa giải trước. Trận đầu, họ để Hải Phòng dẫn trước rồi vất vả ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Đến trận sau trước Sông Lam Nghệ An không phải quá mạnh, họ có bàn dẫn trước nhưng để đối thủ đánh bại 2-1.

Có thể thấy, Thép Xanh Nam Định gặp khó khi hàng công chưa tìm lại cảm hứng. Dù sở hữu dàn ngoại binh đắt giá nhưng chưa cái tên nào ghi bàn cho đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt ở V-League.

Do đó, điều chờ đợi chiều nay là những cầu thủ như Kyle Hudlin, Brenner, Romulo, Caio Cesar phải chứng minh giá trị đắt xắt ra miếng.

Đối thủ của họ là PVF-CAND đang cảm nhận sức nóng. Sau trận đầu thắng Sông Lam Nghệ An 2-1, tân binh V-League nhận thất bại 1-3 trước Hải Phòng.

Trong số ứng viên vô địch, Hà Nội khởi đầu tệ nhất khi qua 2 trận chỉ có 1 bàn thắng của tiền đạo Văn Tùng.

Việc để Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa 0-0 ở Hàng Đẫy cuối tuần qua còn hơn là nỗi thất vọng. 19 cú sút và 0 bàn thắng, HLV Teguramori có lẽ cũng không còn gì để phân bua cho các học trò.

Cách những tiền đạo như Luiz Fernando Nascimento, Daniel Floro chơi bóng có thể sẽ khiến bầu Hiển phải móc hầu bao để tuyển thêm chân sút bổ sung cho Hà Nội thời gian tới.

Tuy nhiên, đó là chuyện đường dài, trước mắt họ cần 3 điểm để tránh việc bị nhóm dẫn đầu bỏ xa. Đối đầu Công an Hà Nội ở vòng 3 là thử thách khó, nhưng Hà Nội cần vượt qua để chứng tỏ tham vọng của mình. Trận đại chiến ở Hàng Đẫy vì thế rất đáng chờ đợi.

SHB Đà Nẵng cần tập trung

Tương tự Hà Nội, SHB Đà Nẵng có khởi đầu khó khăn và đang xếp nhóm cuối bảng xếp hạng với 1 điểm. Trận đấu giữa đội bóng sông Hàn và Ninh Bình trên sân Hòa Xuân chiều nay do đó được gọi là màn chạm trán giữa đỉnh và đáy.

Ninh Bình là tân binh nhưng bất ngờ trở thành hiện tượng với 2 chiến thắng liên tiếp để dẫn đầu bảng. Sau trận khai màn với chiến thắng 3-1 trên sân Hà Tĩnh, nhà vô địch giải hạng Nhất tiếp tục đánh bại Đông Á Thanh Hóa 4-0.

Bộ đôi tiền đạo người Brazil Gustavo và Daniel Silva ghi 4 bàn trong trận thắng Đông Á Thanh Hóa, còn ở 3 điểm trên sân Hà Tĩnh, cả 3 nội binh Hoàng Đức, Quang Nho và Gia Hưng lập công.

Phân tích để thấy, làm nên sức mạnh của đội bóng này là sự hòa nhập và kết hợp tốt giữa nội và ngoại binh. Hai trận qua cũng cho thấy phần nào dấu ấn của tân HLV Gerard Albadajelo cùng đội ngũ chuyên gia đến từ Tây Ban Nha.

Chiến lược gia sinh năm 1983 xây dựng lối chơi pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tối đa khả năng dứt điểm của tiền đạo ngoại. Chiến thuật này giúp Ninh Bình vừa chắc chắn ở tuyến phòng ngự, vừa bùng nổ trong tấn công.

Không khó hình dung, SHB Đà Nẵng đối mặt sức tấn công mạnh mẽ của Ninh Bình trong màn chạm trán chiều nay. Điều này đặt ra nỗi lo cho hàng thủ đội bóng sông Hàn vốn chưa hay chuyên môn lại hay mất tập trung. Bàn thua duy nhất đội nhận trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đến từ sự lơ là của hàng thủ ở cuối trận.

Tất nhiên, HLV Lê Đức Tuấn có những sự chấn chỉnh, nhưng điều quan trọng nhất là các cầu thủ cần tập trung tối đa nếu muốn có kết quả tốt.

Các cầu thủ Đặng Anh Tuấn, Emerson, Phạm Văn Hữu có khả năng tiếp tục được ban huấn luyện tạo điều kiện thi đấu ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, một nhiệm vụ quan trong ở trận tới bên cạnh tấn công là cần bọc lót cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Kim Dong-su, Văn Hưng, Đức Anh cần lưu ý đến các cầu thủ giàu tốc độ bên phía Ninh Bình, đặc biệt là Daniel Silva.

Trên hàng công, Đình Duy, Văn Long, David Henen phải chịu khó di chuyển để tìm khoảng trống. Bên cạnh những pha phối hợp đã được tập luyện, đội rất cần những pha đi bóng đột phá có thể tạo bất ngờ và ghi bàn nhằm giải tỏa áp lực.

Hơn lúc nào hết, SHB Đà Nẵng cần quyết tâm cao nhất để giành kết quả tốt ở trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà, bởi nếu không khó khăn sẽ chất chồng trong giai đoạn giải tạm nghỉ.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2025 – 2026



Ngày 27/8: SHB Đà Nẵng Ninh Bình (18 giờ), Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An (18 giờ), Thép Xanh Nam Định - PVF-CAND (18 giờ), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Đông Á Thanh Hóa (18 giờ)

Ngày 28/8: Công an Hà Nội - Hà Nội (19 giờ 15), Thành phố Hồ Chí Minh - Hoàng Anh Gia Lai (19 giờ 15)