Thể thao Nhận định trận đấu Sevilla vs Getafe: Chủ nhà khó vui nhưng vẫn có cơ hội Nhận định, dự đoán tỷ số trận Sevilla vs Getafe diễn ra vào lúc 2h30 ngày 23/8, thuộc khuôn khổ La Liga 2025/26.

Trận đấu giữa Sevilla và Getafe tại vòng 2 La Liga 2025/26 hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài đầy kịch tính. Sevilla, với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, đang đối mặt với nhiều bất ổn về phong độ và đội hình. Trong khi đó, Getafe lại đang có khởi đầu suôn sẻ và tâm lý hưng phấn.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Sevilla vs Getafe

Sevilla: Điểm tựa sân nhà và những thách thức

Sevilla đang gặp nhiều khó khăn ở đầu mùa giải. Dù sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn và có kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường lớn, phong độ của họ lại rất đáng lo ngại. Sau thất bại trước Bilbao ở vòng 1, Sevilla đang cho thấy sự thiếu ổn định, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Điểm mạnh: Lợi thế sân nhà, đội hình chất lượng, thành tích đối đầu vượt trội (thắng 7/10 trận gần nhất).

Điểm yếu: Hàng thủ thiếu chắc chắn, thiếu sự đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng, một số cầu thủ trụ cột có thể vắng mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, với lối chơi kiểm soát bóng và khả năng tấn công nhanh, Sevilla vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra thế trận áp đảo.

Getafe: Sức mạnh tinh thần và lối chơi thực dụng

Getafe bước vào trận đấu này với tâm lý rất tốt sau chiến thắng bất ngờ trước Celta Vigo ngay trên sân khách. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Bordalas, Getafe luôn nổi tiếng với lối chơi thực dụng, kỷ luật và khó chịu.

Điểm mạnh: Tinh thần chiến đấu cao, hàng thủ chắc chắn, khả năng chơi phản công sắc bén.

Điểm yếu: Lối chơi không có nhiều đột biến, thành tích đối đầu kém hơn.

Lịch sử đối đầu giữa Sevilla vs Getafe

Trong 10 trận đối đầu gần nhất, chỉ có 19 bàn thắng được ghi, trung bình 1.9 bàn/trận.

Sevilla chỉ thắng 1/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Getafe thắng 2 trận gần nhất trên sân khách ở La Liga.

Trong 5 trận gần nhất đối đầu, Sevilla thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Sevilla: Một số cầu thủ quan trọng như Joan Jordan, Tanguy Nianzou, Loic Bade và Isaac Romero có thể vắng mặt vì chấn thương.

Getafe: Có đội hình mạnh nhất và không có trường hợp chấn thương nào đáng kể.

Dự đoán tỷ số trận đấu Sevilla vs Getafe

Mặc dù Sevilla được đánh giá cao hơn về mặt con người, nhưng phong độ hiện tại và những bất ổn về lực lượng khiến họ khó có một chiến thắng dễ dàng. Getafe với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tinh thần thi đấu tốt hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn. Một kết quả hòa là rất có khả năng.

Dự đoán tỷ số: Sevilla 1-1 Getafe