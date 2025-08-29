Kinh tế Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Bài 3: Đột phá từ các cơ chế đặc thù Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đà Nẵng đang tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương; phát huy hiệu quả các chính sách, cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế cho thành phố mới.

Thành phố triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong ảnh: Đại diện Công ty CP đầu tư HVA và Quỹ đầu tư Skwerup Capital (Ấn Độ), Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại SURF 2025. Ảnh: MAI QUẾ

Triển khai “bộ tứ trụ cột” chính sách

Thời gian qua, Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết có ý nghĩa nền tảng, bao gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Bốn nghị quyết này được xác định là “bộ tứ trụ cột” của thể chế phát triển quốc gia, mở đường cho khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Thành phố Đà Nẵng, với tư duy chiến lược nhạy bén, đã sớm thể hiện sự chủ động trong cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết vào thực tiễn. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW thành phố đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 23/6/2025 triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo đó, thành phố cơ bản hoàn thành 6/6 mục tiêu và 11/11 nhiệm vụ giai đoạn đến ngày 30/6/2025. Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá thành phố Đà Nẵng hoàn thành tất cả nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, và là 1 trong 4 địa phương triển khai rất tốt trong thời gian qua.

Nghị quyết số 59-NQ/TW nhấn mạnh, hội nhập quốc tế hiện nay không còn đơn thuần là mở rộng hợp tác, mà trở thành động lực nội sinh gắn liền với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, đóng góp vào giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Nhằm cụ thể hóa tinh thần nghị quyết, thành phố chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, thiết lập và duy trì hợp tác với hơn 60 địa phương của 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đà Nẵng không chỉ mở rộng mạng lưới hợp tác mà còn nâng cao chất lượng hội nhập bằng ký kết các dự án trọng điểm như: triển khai Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh, thông minh Đà Nẵng với Daegu (Hàn Quốc); hợp tác phát triển cảng biển xanh với Sakai (Nhật Bản); quy hoạch, quản lý đô thị với Yokohama (Nhật Bản)…

Song song đó, Đà Nẵng đang tích cực triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW với một định hướng chung: cải cách thể chế là đòn bẩy, khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất. Việc triển khai 2 nghị quyết trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương ban hành riêng cho Đà Nẵng thời gian qua, tạo lợi thế quan trọng giúp Đà Nẵng có thêm dư địa để phát triển.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng không chỉ mở rộng về không gian phát triển, mà còn có lực lượng doanh nghiệp hùng hậu với hơn 53.000 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động; tổng số vốn đăng ký đạt 510.000 tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân bứt phá tăng trưởng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhìn nhận, một điểm chung của “bộ tứ trụ cột” nghị quyết này là trong đó, từ khóa “doanh nhân, doanh nghiệp” được đề cập một cách nổi bật, trọng tâm. Điều này càng khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong kỷ nguyên hưng thịnh của dân tộc, của đất nước.

Với bối cảnh mới, thời cơ mới, doanh nghiệp, doanh nhân Đà Nẵng sẽ nỗ lực, phát huy “tâm và tầm” để sánh vai cùng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước; vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu mới, góp phần quan trọng vào sự hưng thịnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tập trung thực hiện các cơ chế đặc thù

Giai đoạn 2024 - 2025, Trung ương ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách để thành phố Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng cũng như phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có. Ngày 2/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW về đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Trên cơ sở đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, có hiệu lực từ ngày 1/4/2025. Qua đó, tạo hành lang pháp lý đặc thù giúp Đà Nẵng có cơ sở tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, sở tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch triển khai, cụ thể: Kế hoạch số 890/KH-UBND ngày 23/10/2024 và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 22/4/2025, trong đó giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng sở, ban, ngành, địa phương.

Sở cũng tham mưu UBND thành phố thành lập tổ công tác chuyên trách, chủ động phối hợp liên ngành, bám sát từng nhóm nội dung từ truy thu nghĩa vụ tài chính, xác định lại giá đất, xử lý tồn đọng về thời hạn sử dụng đất, đến tháo gỡ các dự án vướng mắc pháp lý phức tạp trên bán đảo Sơn Trà...

Ngày 26/6/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Đến cuối tháng 6/2025, HĐND thành phố thông qua 12 nghị quyết, trong đó 10 văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Cụ thể, các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, miễn thuế, hỗ trợ tài chính; thử nghiệm công nghệ mới có kiểm soát; quản lý hạ tầng khoa học công nghệ; thông tin truyền thông; phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; xác nhận doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao; tách dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khỏi dự án giao thông; quy trình thu hồi đất và cấp phép xây dựng công trình công cộng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: 2 doanh nghiệp được HĐND thành phố thông qua, công nhận là đối tác chiến lược lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo gồm Công ty CP FPT và Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam; 25 dự án được cấp quyết định bố trí mặt bằng tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2; phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 12 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và vườn ươm với tổng kinh phí hỗ trợ 5 tỷ đồng…

Đồng thời, sở tham mưu UBND thành phố đề xuất Trung ương cho phép mở rộng triển khai 7 nhóm chính sách của HĐND thành phố ban hành để cụ thể hóa Nghị quyết số 136/2024/QH15 trên toàn địa bàn sau hợp nhất.

Hiện, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước có hai mô hình phát triển mới được triển khai đồng thời là khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế. Đây là bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, đánh giá, về mặt quy hoạch tổng thể, Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao.

Song song, khu thương mại tự do chính là mảnh ghép còn thiếu để thành phố tạo lập vai trò “hub” giao thương (trung tâm tập trung hàng hóa tại địa điểm chiến lược) của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhìn rộng ra, không nhiều đô thị có được cơ hội cùng lúc phát triển cảng biển quốc tế, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính. Đây là “bệ phóng” quan trọng và nếu được triển khai đồng bộ, Đà Nẵng sẽ thực sự bứt phá.

____________

Bài cuối: Phát triển nhân lực cho thành phố mới