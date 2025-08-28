Quy hoạch - Đầu tư Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Bài 2: Tạo hạ tầng chiến lược để phát triển Thành phố Đà Nẵng hiện có 2 sân bay quốc tế, 3 cảng biển lớn, ga đường sắt trọng điểm… cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng số, hạ tầng du lịch, cộng hưởng nên một hạ tầng đô thị mới. Vậy yêu cầu đặt ra là thành phố cần kết nối hạ tầng đồng bộ và không thể thiếu vai trò của liên kết vùng.

Quang cảnh lễ khởi công dự án Da Nang Downtown vào ngày 19/8/2025. Ảnh: MAI QUẾ

Phát triển hạ tầng đồng bộ

Ngày 27/8, vị trí số 5 của Khu thương mại tự do Đà Nẵng chính thức khởi động. Dự án do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 808 tỷ đồng trên diện tích 90ha. Dự án được định hướng trở thành một trung tâm du lịch tích hợp quy mô quốc tế.

Các hạng mục chính bao gồm tổ hợp mua sắm miễn thuế, khách sạn - nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội nghị - triển lãm, cùng các không gian văn hóa - giải trí hiện đại.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một cực tăng trưởng kinh tế mới cho Đà Nẵng. Đồng thời nâng cao sức cạnh tranh du lịch của thành phố, tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng.

Cùng ngày, các hạng mục của quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ cũng được khởi công với tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khách sạn nghỉ dưỡng, nhà vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng.

Ngày 19/8, dự án tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown được Tập đoàn Sun Group khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng và quy mô 76,92ha, gồm: Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại, công viên xanh bên sông Hàn và tòa tháp biểu tượng 69 tầng cao nhất miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Vùng miền Trung Tập đoàn Sun Group cho biết, dự án sẽ kiến tạo một biểu tượng mới xứng tầm với thế và lực của Đà Nẵng mới, giúp thành phố khai thác tiềm năng kinh tế đêm để thu hút du khách trong và ngoài nước, sánh ngang với các tổ hợp nổi tiếng thế giới như Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.

Trước đó, ngày 22/6, Công ty CP Vinpearl tổ chức Lễ khởi công Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân với tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang, dự án không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là hành trình kiến tạo một biểu tượng mới. Dự án sẽ được quy hoạch bài bản theo mô hình đa chức năng, mật độ xây dựng hợp lý, ưu tiên bảo tồn cảnh quan tự nhiên, tôn vinh vẻ đẹp bản địa và tạo dựng một không gian sống lý tưởng, đẳng cấp.

Có thể thấy, hạ tầng du lịch của thành phố đang được định hình mới với nhiều dự án quy mô, mang tính biểu tượng không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế.

Song song với các công trình mới, Đà Nẵng hiện có 2 sân bay quốc tế, 3 cảng biển lớn, ga đường sắt trọng điểm… để kết nối giao thương thuận tiện.

Sân bay Đà Nẵng là một trong 3 sân bay Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết nối trực tiếp với 35 thành phố thuộc 11 quốc gia, vùng lãnh thổ với tần suất khai thác trung bình mỗi ngày hơn 50 chuyến. Còn sân bay Chu Lai đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền Trung.

Hiện cảng Đà Nẵng là cảng container lớn nhất miền Trung, với bến Liên Chiểu được quy hoạch là cảng trung chuyển quốc tế, có thể tiếp nhận tàu đến 18.000 TEU (container 20 feet). Cảng Tiên Sa là một trong những cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, thuận lợi cho giao thương quốc tế; cảng Chu Lai (khu bến cảng Tam Hiệp) được mở rộng và nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 50.000 DWT (trọng tải toàn phần).

Trong tương lai, cảng biển Kỳ Hà, sân bay Chu Lai được mở rộng, hướng tới trở thành trung tâm logistics và hàng không vùng.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thành phố đang rà soát, khớp nối quy hoạch 2 địa phương sau hợp nhất để hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo đảm phát triển đồng bộ, hài hòa, khai thác có hiệu quả tiềm năng của vùng Đông, vùng Tây và từng khu vực; xác định trục không gian động lực Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ là xương sống phát triển. Bên cạnh đó, thành phố huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình động lực, trọng điểm, công trình liên khu vực, mở rộng không gian biển tại vịnh Đà Nẵng.

Ngày 1/7, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khởi công tòa nhà công nghệ cao Viettel Đà Nẵng bên bờ tây sông Hàn với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Dự án được định hình trở thành trung tâm công nghệ cao và là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái hạ tầng công nghệ của thành phố.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Đà Nẵng có 1 khu công nghệ cao và 3 khu công nghệ thông tin tập trung, cùng với nhiều hạ tầng khác đang được các đơn vị triển khai như tòa nhà Viettel Đà Nẵng và Đà Nẵng Bay của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)… kiến tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ phát triển.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu, đầu tư cơ sở hạ tầng vật lý, hệ thống máy chủ, phần mềm lưu trữ đám mây, hệ thống lưu trữ tập trung, các thiết bị mạng, thiết bị bảo mật… đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn thông tin cho toàn hệ thống.

Phát huy vai trò vùng động lực miền trung

Đảng và Nhà nước xác định rõ tầm quan trọng chiến lược của Vùng động lực miền Trung (gồm 3 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi) qua hàng loạt văn bản: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 22/6/2025, Công ty CP Vinpearl tổ chức lễ khởi công Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân với tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Ảnh: MAI QUẾ

Qua đó, khẳng định vai trò then chốt của Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ trong phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến - chế tạo; cụ thể hóa hành lang kinh tế ven biển và các cực tăng trưởng động lực.

Quyết định số 376/QĐTTg xác định: Đà Nẵng là cực tăng trưởng quốc gia với vai trò trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, du lịch - dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, là trung tâm tài chính quy mô khu vực. Huế là trung tâm công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa, đồng thời là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao… Quảng Ngãi phát triển công nghiệp đa ngành.

Theo Sở Tài chính, trong năm 2024, vùng động lực miền Trung đóng góp 4,64% vào GDP (tổng sản phẩm nội địa) cả nước. Vùng ghi dấu ấn khi đóng góp 3-6% vào tăng trưởng kinh tế quốc gia trong các năm bứt phá, thể hiện vai trò của mình bên cạnh hai đô thị “đầu tàu” là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong nội vùng, Đà Nẵng giữ vị trí “trái tim”, chiếm tỷ trọng 2,45% GDP cả nước và trên 52% đóng góp vào vùng động lực miền Trung.

Theo PGS-TS. Bùi Quang Bình, giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), việc phát triển vùng động lực miền Trung đặt trong bối cảnh thực hiện 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bám sát Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… cùng các quy hoạch quốc gia và vùng, xác lập rõ vai trò chiến lược của vùng, bảo đảm tương thích với mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước.

Trong đó, cần phát huy toàn diện tiềm năng, lợi thế tự nhiên và nguồn lực đa dạng của địa phương: Ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế đêm dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ chất lượng cao.

Cuối tháng 6 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt nhiệm vụ “Giải pháp chiến lược phát huy vai trò của vùng động lực miền Trung trong tăng trưởng 2 con số” trong đó xác định 7 giải pháp chiến lược để phát huy vai trò của vùng động lực miền Trung. Cụ thể: Hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng; tăng cường huy động nguồn vốn cho phát triển; khai thác hiệu quả tài nguyên; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; ứng phó, quản lý rủi ro và giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội.

Trong đó, Đà Nẵng dẫn dắt dịch vụ - logistics, Quảng Ngãi giữ cốt lõi công nghiệp nặng và Huế bảo đảm cân bằng văn hóa - du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, tạo thành mô hình đa cực, là nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững và lan tỏa giá trị.