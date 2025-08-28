Thứ Năm, 28/8/2025
Phân công 60 xã, phường khu vực đồng bằng kết nghĩa với 33 xã vùng sâu, vùng xa

THÙY DUNG 28/08/2025 07:17

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 389 ngày 25/8/2025 về việc triển khai thực hiện chương trình kết nghĩa giữa các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo với các xã, phường khu vực đồng bằng trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình kết nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02 ngày 29/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy, căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ của 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và nguồn lực hiện có của 60 xã, phường khu vực đồng bằng, Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, phường, xã tập trung thực hiện một số nội dung liên quan.

Theo đó, thống nhất phân công 60 xã, phường khu vực đồng bằng thực hiện việc kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Các địa phương hoàn thành tổ chức kết nghĩa trước ngày 5/9/2025.

Căn cứ nội dung kết nghĩa, các phường, xã, cơ quan, địa phương, đơn vị khu vực đồng bằng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình; quan tâm luân phiên cử cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn hỗ trợ xã kết nghĩa về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quy hoạch, xây dựng, tài chính, quản lý đất đai...

Các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo cử cán bộ, công chức, viên chức về các xã, phường khu vực đồng bằng để được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng.

Trước đó, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức kết nghĩa, bao gồm: Phường Hải Châu với xã Hùng Sơn; phường Ngũ Hành Sơn với xã Avương; phường An Khê với xã Đắc Pring; xã An Thắng với xã Bến Hiên; phường Hòa Cường với xã Trà Tân; phường Sơn Trà với xã Trà Leng; phường Hương Trà với xã Trà Liên; phường An Hải với xã Trà Linh.

