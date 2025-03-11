Xã hội Phát huy nội lực, cùng nhau vươn lên Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mỗi người dân đều chung tay góp sức, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, cùng nhau dựng lại cuộc sống, vun đắp quê hương kiên cường vươn lên sau bão lũ.

Xe máy của anh Võ Côi đang được xịt bùn đất.Ảnh: THU PHƯƠNG

Giúp được gì làm ngay

Trong tiệm sửa xe nhỏ ở thôn Trung Phước 2 (xã Nông Sơn), mùi nhớt quyện cùng hơi bùn nồng nặc. Anh Trương Minh Cảnh, chủ tiệm, tay áo xắn cao, người dính đầy bùn, vừa lau dầu vừa nói: “Xe bà con hư hết rồi, nếu không sửa được thì lấy gì đi làm, chở con đi học. Giúp được gì, tôi giúp”.

Ngay sau khi đăng thông báo sửa xe miễn phí cho người dân vùng ngập, điện thoại của anh Cảnh reo liên tục. Suốt từ sáng đến tối, anh cùng ba người thợ miệt mài bên chiếc máy phát điện và máy rửa, cứu từng chiếc xe bị ngập nước. Anh còn vận động thợ ở các thôn lân cận cùng tham gia, đồng thời kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ bugi, lọc gió, nhớt để bà con không phải tốn kém.

Một trong những hộ đầu tiên được giúp đỡ là gia đình ông Võ Côi, thôn Phước Viên. Căn nhà ngập gần hai mét, bùn non phủ kín nền, đồ đạc ngổn ngang. Chiếc xe máy, phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình bốn người cũng bị nước “nuốt” mất. “Trong lúc khó khăn như thế này, xe mà hư thì coi như mất kế sinh nhai”, ông Côi nói. “May có anh Cảnh và mấy chú thợ sửa giúp, thay nhớt, rửa sạch bùn, giờ xe nổ lại được, tôi mừng lắm”.

Khi có thông báo mưa lụt, anh Nguyễn Văn Thành Thông, ở thôn Lộc Đông, không ngần ngại dùng chiếc xe tải nhỏ của mình làm “xe 0 đồng”, chở người và tài sản đến nơi an toàn. Sau lũ, anh tiếp tục chạy xe vận chuyển hàng cứu trợ, hàng hóa giúp bà con khắc phục hậu quả. Hay tin địa phương cần vận chuyển ca nô cứu hộ từ Thăng Bình về, anh tức tốc đăng ký hỗ trợ. “Trong thôn hay thôn bên, ai cần chở đồ, tôi giúp hết. Có xe, có sức thì cứ đi, giúp được bà con là vui rồi”, anh Thông cười hiền.

Anh Đoàn Ngọc Thủy, Bí thư Chi bộ thôn Lộc Đông, cho biết: “Khi nghe tin mưa lớn, bà con ai có sức thì hỗ trợ người yếu, hộ neo đơn. Thanh niên tự giác di dời hàng hóa, máy móc, trâu bò lên cao. Nhờ vậy mà thiệt hại của thôn giảm nhiều so với dự báo. Cái quý nhất chính là tinh thần tự lực và tình làng nghĩa xóm”.

Không chỉ có vậy, sau khi nước rút, hàng chục chủ xe tải, xe bán tải trong xã đã tự nguyện chở hàng cứu trợ đến các vùng ngập sâu như Trung An, Trung Thượng, Đại Bình và lên các địa phương khác, nơi bùn non phủ dày, ô tô khó tiếp cận. “Bình thường ai nấy lo làm ăn, trong lúc hoạn nạn, lũ lụt mình còn “ lành” thì xin góp ít cùng bà con”, một chủ xe ở thôn Trung Phước nói khi đang chuyển từng bao mì tôm và nước uống lên xe để tiếp tế.

Nhiều thanh niên trong làng chung tay vận chuyển hàng hóa cùng bà con. Ảnh: THU PHƯƠNG

Đoàn kết vượt qua thiên tai

Tại trụ sở UBND xã Nông Sơn, anh Phạm Phú Thái, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã, điện thoại bận liên tục, anh vừa cập nhật tình hình thiệt hại, những đoạn đường nguy hiểm khi nước lũ lên; vừa làm đầu mối kết nối, trong đó có cả thông tin mưa lũ, thông tin cứu nạn cứu hộ, thông tin hỗ trợ khắc phục… “Rất mừng là ngoài nhu yếu phẩm, nhiều đội kỹ thuật còn muốn giúp bà con sửa chữa thiết bị hư hỏng. Như Đội điện lạnh Liên Chiểu (Đà Nẵng) về sửa tủ lạnh, máy giặt, máy bơm bị ngập nước. Họ có hai nhóm, gần 20 người đang hỗ trợ tích cực cho bà con”, anh Thái chia sẻ.

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, thông tin thêm: “Ngay khi nước rút, xã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên cùng nhân dân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác và khơi thông cống rãnh. Hơn 10 cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn còn tự nguyện đưa máy múc, máy ủi đến hỗ trợ san gạt bùn, mở đường, tạo lối cho các đoàn cứu trợ vào vùng sâu và nhân dân đi lại. Nhiều hộ dân có xe tải, xe ben cũng tự nguyện chở hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm đến những nơi bị chia cắt”.

Ông Phong nói: “Trong khó khăn mới thấy hết sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Ai có gì góp nấy, người có máy, có xe thì giúp phương tiện; người có sức thì dọn bùn; người có của thì ủng hộ bó rau, bó củi... Nhờ vậy, chỉ sau ít ngày, nhiều khu dân cư, trường học, công trình dân sinh đã được khơi thông, sạch sẽ trở lại”.

Mỗi đôi tay, mỗi tấm lòng, mỗi hành động nhỏ bé đều góp phần viết nên câu chuyện đẹp về tình người, về nội lực mạnh mẽ giúp quê hương hồi sinh sau bão lũ.