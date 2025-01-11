Xã hội Sinh viên chung tay vì cộng đồng Với tinh thần “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng”, lực lượng sinh viên tình nguyện không quản ngại khó khăn, chung tay cùng chính quyền và người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt có mặt giúp Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Vang) dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Đoàn trường.

Ngay trong sáng 31/10, tình nguyện viên của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) gồm 50 sinh viên đã lên đường đến Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Mầm non Điện Thọ (xã Điện Bàn Tây) để chung tay cùng nhà trường, địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên lớp 23KTHH1, Trường Đại học Bách Khoa chia sẻ: “Khi đến nơi, ai cũng sững sờ trước cảnh tượng tan hoang sau lũ. Nhà dân, trường học còn ngập bùn, bàn ghế, đồ đạc bị hư hỏng nặng. Dù công việc khá vất vả, nhưng ai cũng cố gắng hết sức để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".

Anh Trương Ngọc Sơn, Bí thư đoàn Trường Đại học Bách khoa cho hay, trước mắt, các bạn sinh viên tập trung hỗ trợ lau dọn bàn ghế, phòng học, thu gom rác thải, bùn đất tại các điểm trường sau khi nước rút để giúp học sinh sớm trở lại lớp.

Trong 2 ngày cuối tuần 1 và 2/11, đoàn trường dự kiến huy động thêm khoảng 100-150 sinh tiếp tục tham gia phối hợp cùng người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh. Nhà trường cũng bố trí đoàn viên hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình sinh viên đang theo học, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Bách khoa Đà Nẵng.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) dọn dẹp tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu (Điện Bàn Tây). Ảnh: NGỌC SƠN.

Tương tự, ngay từ sáng sớm 31/10, sinh viên của Trường Cao đẳng Đại Việt đã có mặt giúp Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Vang) dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, vệ sinh sân trường.

Thầy Nguyễn Nhơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự cho biết, tranh thủ nước rút, sáng nay, nhà trường được sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự, sinh viên tình nguyện nên khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh lớp học. Sự có mặt của các sinh viên là hành động thiết thực, giúp nhà trường sớm đón học sinh trở lại trường lớp sau những ngày mưa lũ.

Thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho biết, nhà trường đã thành lập đội sinh viên của 3 khoa Điện - Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa với khoảng 50 sinh viên sẽ tham gia giúp người dân sửa chữa đồ điện bị hư hỏng trong gia đình, sửa chữa xe máy và các hệ thống điện trong nhà.

Đồng thời "siêu thị 0 đồng" của nhà trường sẽ tăng cường kêu gọi, vận động tiếp nhận quần áo, vật dụng... để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa chung sức cùng người dân địa phương dọn dẹp sau lũ. Ảnh: NGỌC SƠN.

Phát huy tinh thần sinh viên tình nguyện, Đoàn trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) phát động chương trình “Hỗ trợ nhân dân sau mưa lũ”, kêu gọi 100 tình nguyện viên chung tay cùng xã Vu Gia khắc phục hậu quả thiên tai.

TS. Trần Xuân Quỳnh, Bí thư Đoàn trường cho hay, trong ngày 1/11 các sinh viên tham gia dọn bùn đất, rác thải tại khu dân cư, trường học, khu vực công cộng; hỗ trợ người dân sắp xếp, làm sạch, ổn định sinh hoạt sau lũ.

Theo Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà là cơ hội để sinh viên nhà trường cùng góp một phần nhỏ bé thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Sau khi liên lạc với lãnh đạo xã Gò Nổi nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ, Đoàn trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho biết, dự kiến ngày 2/11 sẽ đưa khoảng 100 sinh viên tình nguyện về Gò Nổi để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, đồng hành với người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Với tâm niệm mỗi bàn tay chung sức là một tia hy vọng được thắp lên giữa khó khăn, màu áo xanh sinh viên tình nguyện trở thành hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý chí xung kích của tuổi trẻ Đà Nẵng luôn sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cộng đồng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.