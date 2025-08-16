Chính trị Phường An Hải thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 84% chỉ tiêu Ngày 15/8, HĐND phường An Hải tổ chức kỳ họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: T. HUY

Báo cáo tại kỳ họp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội phường đã đạt được những kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt hơn 70 tỷ đồng, bằng 84% dự toán giao.

Công tác trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, cấp giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà, giấy xác nhận quy hoạch được triển khai thực hiện kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; xã hội ổn định, đời sống nhân dân được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc.

Công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu tham dư kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong 6 tháng cuối năm, phường An Hải tập trung thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; thực hiện công tác thu ngân sách đạt kết quả cao; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; tăng cường xử lý các điểm tồn đọng rác, tổ chức nạo vét, khơi thông các mương cống thoát nước bị tắc nghẽn gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách, chế độ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo…