Thể thao Real Lecce vs Napoli: 'Cứu cánh' cho tham vọng Scudetto Nhận định, dự đoán tỷ số trận Real Lecce vs Napoli diễn ra vào lúc 00h30 ngày 29/10, thuộc vòng 9 Serie A 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Real Lecce vs Napoli - 'Cứu cánh' cho tham vọng Scudetto

Khi mùa giải Serie A nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc đụng độ quan trọng giữa Lecce và Napoli tại Stadio Via del Mare. Dù các nhà cái đánh giá Lecce là đội yếu hơn, nhưng Salentini đã thể hiện sự kiên cường trước các đội bóng lớn hơn. Kỷ luật chiến thuật dưới thời HLV Eusebio Di Francesco mang lại một cốt truyện hấp dẫn cho trận đấu này. Ở chiều ngược lại, Napoli đầy tham vọng vô địch, được dẫn dắt bởi Antonio Conte, đang thăng hoa ở ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, những biến động gần đây nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những gã khổng lồ cũng có thể vấp ngã khi rời xa sân nhà.

Hai cầu thủ đặc biệt nắm giữ chìa khóa trận đấu này. Về phía Lecce, Medon Berisha đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa, góp công cả vào việc ghi bàn lẫn điều tiết lối chơi. Trong khi đó, Frank Anguissa của Napoli bổ sung sự năng động trong quá trình chuyển đổi trạng thái với mối đe dọa bàn thắng và khả năng chạy không ngừng nghỉ. Cả hai sẽ là trung tâm quyết định vận mệnh của đội bóng, khi mỗi bên đều tìm kiếm sự thống trị ở khu vực trung tâm.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Real Lecce vs Napoli

Napoli: Đỉnh cao Serie A và khát khao danh hiệu lịch sử

Với khoảng cách về đẳng cấp, phong độ gần đây và chất lượng đội hình, Napoli bước vào trận đấu này với tư cách ứng cử viên áp đảo. Hiệu suất ghi bàn được cải thiện và chiều sâu tuyến giữa củng cố cho lập luận về một chiến thắng trên sân khách.

Giành chiến thắng 3-1 trước Inter trong “trận chung kết Scudetto sớm”, Napoli đã chấm dứt chuỗi trận thua gần đây (2) và tự tin hơn khi tới làm khách tại Lecce. Điều cần nhấn mạnh là Napoli đang khao khát một chiến thắng trên sân đối phương để chấm dứt chuỗi trận toàn thua 4 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường – một nhiệm vụ lý tưởng trước đối thủ ưa thích Lecce.

Napoli được dự đoán sẽ kiểm soát bóng, ưa thích những đường chuyền ngắn, sắc bén để mở khóa hàng phòng ngự lùi sâu của Lecce. Phong cách chơi bóng ít thẻ vàng của Napoli dưới thời Conte cho thấy sự nhấn mạnh vào tính kỷ luật, trong khi Lecce có thể phải nhận nhiều thẻ phạt, dẫn đến các tình huống cố định nguy hiểm.

Lecce: "Ngựa ô" không ngại khó khăn!

Lecce bước vào trận đấu này sau thất bại đáng thất vọng 2-3 trước Udinese. 5 trận gần nhất của họ chỉ mang lại một chiến thắng (1-0 trước Parma), hai trận hòa và hai trận thua, phản ánh khó khăn trong việc chuyển đổi lối chơi tốt thành điểm số.

Lecce đã thua cả 5 trận sân nhà gần nhất trước Napoli và 3/5 trận đấu đó họ không ghi nổi bàn thắng nào. Chỉ giành được 2 điểm và ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận sân nhà từ đầu mùa, Lecce vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở quê nhà. Trong bối cảnh đó, việc đánh bại Napoli là một nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò HLV Di Francesco.

Tuy nhiên, Lecce có một sự lì lợm nhất định khi chơi tại Via del Mare và có thể gây rắc rối nếu Napoli đánh giá thấp mối đe dọa của họ, đặc biệt thông qua khả năng pressing tầm cao và các tình huống cố định – những khu vực Napoli đôi khi bộc lộ sự dễ bị tổn thương mùa này. Lối chơi phản công của Lecce sẽ dựa nhiều vào khả năng đi bóng của Berisha.

Lịch sử đối đầu giữa Real Lecce vs Napoli

Napoli chưa từng thua Lecce ở 10 lần đụng độ gần nhất tại giải VĐQG Italia. Cụ thể, Napoli thắng tới 8 và chỉ hòa 2 ở 10 trận cầu nói trên. Cả 2 trận hòa đều diễn ra tại Naples.

Lecce chỉ thắng 1 trong 15 trận đấu gần nhất tại Via del Mare. Trong khi đó, đẳng cấp và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ giúp Napoli sẽ giành chiến thắng trước Lecce như mọi khi.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Napoli

Napoli đang đối mặt với tổn thất lớn khi mất đi tiền đạo Romelu Lukaku và Rasmus Hojlund, cùng với việc ngôi sao dẫn dắt lối chơi Kevin De Bruyne bị chấn thương gân kheo. Trung vệ Amir Rrahmani, tiền vệ trụ Stanislav Lobotka và thủ môn Alex Meret cũng vắng mặt.

Frank Anguissa sẽ là người gánh vác tuyến giữa trong bối cảnh thiếu vắng trụ cột.

Phân tích lực lượng của Lecce

Chủ nhà Lecce vẫn sẽ vắng mặt cặp đôi Filip Marchwinski và Gaby Jean vì chấn thương, nhưng Riccardo Sottil có thể kịp bình phục để có thể vào sân từ ghế dự bị.

Tiền vệ Medon Berisha (Lecce) sẽ là tâm điểm đối đầu trực tiếp với Anguissa (Napoli) ở khu vực giữa sân.

Dự đoán tỷ số trận đấu Real Lecce vs Napoli

Mặc dù Lecce có một sự lì lợm nhất định, Napoli vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định và đẳng cấp vượt trội. Hàng công sắc bén và chiều sâu tuyến giữa của Napoli, dù bị ảnh hưởng bởi chấn thương, vẫn đủ sức khai thác những sơ hở trong hàng thủ của Lecce.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 1-2

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 0-2

Xem trực tiếp Real Lecce vs Napoli khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Real Lecce vs Napoli trong khuôn khổ vòng vòng 9 Serie A 2025/26 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 29/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.