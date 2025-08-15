Khoa học - Công nghệ Xe máy điện Honda U-Go: 'Lột xác' bất ngờ với động cơ siêu mạnh, giá chỉ 26 triệu đồng Honda U-Go 2023 gây sốt với động cơ 1.800W mạnh hơn 88%, tốc độ 65 km/h, pin 72V/20Ah đi 95km, giá chỉ 26 triệu đồng.

Thị trường xe máy điện đang dậy sóng trước thông tin Honda tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu xe U-Go tại Trung Quốc. Dù giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc, mẫu xe này lại gây bất ngờ lớn với loạt cải tiến vượt trội, đặc biệt là động cơ mạnh mẽ hơn gấp 88%.

Cú hích động cơ 'khủng' thách thức mọi đối thủ

Phiên bản Honda U-Go 2023 vẫn do liên doanh Wuyang Honda phát triển và sản xuất. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này là sự thay đổi "lột xác" về sức mạnh. Thay vì hai lựa chọn động cơ 800W và 1.200W cũ, U-Go mới đã được nâng cấp lên động cơ điện 1.800W. Hiệu suất động cơ này tăng đáng kinh ngạc, đạt tới 88% so với phiên bản trước.

Sự thay đổi này không chỉ giúp xe vận hành mạnh mẽ hơn mà còn nâng tốc độ tối đa lên 65 km/h, vượt trội hơn hẳn so với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc.

Để tương thích với động cơ mới, pin cũng được nâng cấp từ 48V/30Ah lên 72V/20Ah, từ đó giúp phạm vi hoạt động tối đa tăng lên 95km sau mỗi lần sạc đầy. Điều này giải quyết bài toán quãng đường di chuyển, một trong những mối quan tâm lớn của người dùng xe điện.

Thiết kế quen thuộc nhưng tiện nghi 'đẳng cấp'

Về ngoại hình, Honda U-Go 2023 vẫn giữ nguyên kích thước nhỏ gọn, dễ xoay trở trong đô thị. Tuy nhiên, xe được bổ sung các lựa chọn màu sắc và bộ tem mới, tạo cảm giác trẻ trung, thể thao hơn.

Nhiều tính năng cao cấp xuất hiện trên U-Go 2023 gây bất ngờ với một mẫu xe tầm trung:

Màn hình màu kích thước lớn: Thay thế màn hình đơn sắc cũ, màn hình mới trực quan và hiển thị sắc nét hơn.

Kết nối thông minh: Màn hình có thể kết nối với điện thoại qua Bluetooth và ứng dụng Wi-box, cho phép người dùng theo dõi thông tin và định vị xe.

Chìa khóa thông minh Smartkey: Công nghệ vốn chỉ có trên các dòng xe tay ga cao cấp của Honda nay đã có mặt trên U-Go, nâng cao sự tiện lợi và bảo mật.

Giá bán 'siêu hấp dẫn' và cơ hội lớn tại Việt Nam

Tại thị trường Trung Quốc, Honda U-Go 2023 có giá bán đề xuất chỉ từ 7.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26,1 triệu đồng. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh, rẻ hơn cả một số mẫu xe máy xăng phổ thông.

Với những nâng cấp mạnh mẽ về động cơ, công nghệ và mức giá hấp dẫn, Honda U-Go 2023 được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt nếu chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm với nhiều tên tuổi xe điện nội địa.