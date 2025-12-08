Du lịch Săn phòng dịp 2/9 ở Hà Nội: Nỗi đau đầu của du khách, 5 triệu/đêm vẫn không còn Cơn sốt du lịch 2/9 khiến khách sạn, homestay Hà Nội kín phòng, giá tăng vọt lên 5 triệu/đêm, đặc biệt ở khu vực trung tâm gần tuyến diễu binh.

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới đang tạo nên một cơn sốt du lịch chưa từng có tại Hà Nội. Hàng loạt khách sạn ở khu vực trung tâm, đặc biệt là những nơi có tầm nhìn đẹp ra các tuyến diễu binh, đã nhanh chóng "kín phòng" từ nhiều tuần trước, thậm chí với mức giá tăng phi mã.

Cơn sốt săn phòng trung tâm cho Quốc khánh 2/9

Theo ghi nhận từ nhiều du khách, việc tìm được một phòng trống tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình hay các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Kim Mã lúc này là điều gần như bất khả thi.

Chị Minh Hà (Hà Nội) cho biết đã gọi đến gần 10 khách sạn 2-3 sao nhưng không thể đặt được phòng cho đêm 1/9. "Vị trí đẹp không còn phòng hoặc giá quá cao", chị chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với chị Kim Chi, người muốn đặt phòng cho đồng nghiệp từ TP.HCM. Dù đã đặt từ giữa tháng 7, nhóm của chị vẫn chỉ có thể tìm được phòng "ngày gãy", không liên tiếp nhau.

Các khách sạn 2-3 sao có giá dưới 1 triệu đồng/đêm trên các tuyến phố huyết mạch dự kiến đoàn diễu binh đi qua đều đã kín chỗ. Đáng chú ý, một số cơ sở đã mạnh dạn đẩy giá lên 1,5-2 triệu đồng/đêm, thậm chí có nơi "hét" giá 5 triệu đồng cho một phòng có ban công đẹp.

Từ homestay đến khách sạn 5 sao: Tất cả đều hết chỗ

Cơn sốt không chỉ giới hạn ở phân khúc bình dân. Các loại hình lưu trú khác như homestay và khách sạn cao cấp cũng trong tình trạng tương tự.

Chị Bích Việt, chủ một chuỗi homestay tại Ngọc Hà, cho hay 10 phòng của chị đã được khách đặt từ tháng 7. "Có khách hủy là có người khác đặt ngay, trả đủ tiền. Tất cả đều muốn xem diễu binh 2/9", chị nói.

Các khách sạn 5 sao danh tiếng cũng không ngoại lệ. Pan Pacific Hà Nội, nằm gần Quảng trường Ba Đình, đã đạt 80% công suất phòng và dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 90-95%. Tương tự, Hà Nội Daewoo trên đường Kim Mã cũng đã kín khách hơn 90%.

Theo đại diện một công ty du lịch tại Hà Nội, lượng khách đến dịp này chủ yếu là gia đình, cựu chiến binh và các nhóm bạn bè. Khách đến từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với lễ diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa tại 5 địa điểm hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Lượng phòng trống còn lại ở khu vực trung tâm dự kiến sẽ sớm được lấp đầy, khẳng định sức hấp dẫn mãnh liệt của sự kiện trọng đại này.