Thứ Ba, 4/11/2025
Thể thao

SHB Đà Nẵng tiếp tục bán vé ủng hộ người dân vùng lũ

04/11/2025

Ngày 3/11, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thông báo, trận đấu trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2025-2026 giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An (diễn ra trên sân Hòa Xuân tối ngày 1/11), số tiền bán vé thu được là 39 triệu đồng.

Số tiền này sẽ được câu lạc bộ hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Nam (cũ) khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ngoài ra, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì cộng đồng, trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2025-2026 giữa SHB Đà Nẵng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh (diễn ra trên sân Hòa Xuân vào lúc 18 giờ ngày 5/11 tới), câu lạc bộ sẽ dành toàn bộ số tiền bán vé để quyên góp, ủng hộ thêm cho người dân tỉnh Quảng Nam (cũ).

Trước đó, trong những đợt bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng nhiều lần quyên góp, kêu gọi cầu thủ, cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào cả nước.

Hành động của SHB Đà Nẵng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn, thể hiện hình ảnh một đội bóng không chỉ thi đấu vì thành tích mà còn vì trách nhiệm và lòng nhân ái.

