Khởi nghiệp - OCOP Sống an lành ở không gian dược liệu Gò Nổi ĐNO - Khởi đầu từ sản phẩm tinh dầu thảo dược được ưa chuộng trên thị trường, chị Nguyễn Thị Kiều Anh (thôn Bảo An, xã Gò Nổi) kiên định lựa chọn con đường khởi nghiệp xanh với mô hình du lịch trải nghiệm dược liệu.

Du khách thích thú tham quan cánh đồng xanh tại Gò Nổi. Ảnh: PHAN VINH

Cùng với Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi, chị Kiều Anh đang hiện thực hóa hành trình quảng bá sản phẩm OCOP bằng mô hình du lịch bền vững mang tên “Du lịch trải nghiệm cùng Gò Nổi Xanh”, gắn sản xuất với không gian văn hóa và cộng đồng.

Dự án này đoạt giải Nhì cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp xứ Quảng” năm 2025.

Quảng bá không gian dược liệu

Những ngày đầu, khi sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ sả, gừng, tràm, quế… của chị Nguyễn Thị Kiều Anh dần có chỗ đứng trên thị trường, không ít khách hàng mong muốn được tận mắt chứng kiến quy trình trồng trọt, chế biến cũng như trải nghiệm môi trường canh tác hữu cơ tại vùng dược liệu Gò Nổi.

Ban đầu là những cuộc ghé thăm ngắn, chuyến tham quan tự phát, về sau nhu cầu của du khách càng rõ nét, rủ nhau tìm về Gò Nổi nhiều hơn. Chị Kiều Anh ấp ủ ý tưởng tổ chức tour du lịch nông nghiệp xanh để kết nối du khách với không gian sản xuất dược liệu và văn hóa bản địa.

“Nếu chỉ sản xuất tinh dầu đơn thuần thì rất khó lan tỏa giá trị cốt lõi mình đang theo đuổi, đó là lối sống xanh, không hóa chất, không độc hại, gần gũi với thiên nhiên. Vì thế, mở rộng sang du lịch trải nghiệm là cách để khách hàng vừa dùng sản phẩm xanh vừa cảm nhận được toàn bộ hành trình tạo ra sản phẩm ấy”, chị Kiều Anh chia sẻ.

Không gian yên bình tại Gò Nổi. Ảnh: PHAN VINH

Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi đã thực hiện những tour đầu tiên với các điểm dừng chân như: thăm vườn dược liệu, xem quy trình chiết xuất tinh dầu, trải nghiệm ngâm chân thảo dược và khám phá các loại trà thảo mộc, thực phẩm chức năng từ dược liệu bản địa.

Điểm đặc biệt của tour là bên cạnh khám phá nông nghiệp sạch, du khách được lạc vào không gian làng quê đậm chất Quảng ở làng Bảo An với con mương, bến nước, ruộng lúa, rặng tre... nguyên sơ, sống động. Buổi tối giữa làng, du khách có thể ngồi dưới ánh đèn dầu nghe hò khoan, bài chòi, những làn điệu dân ca ngọt ngào do chính người dân địa phương thể hiện.

[VIDEO] - Chị Kiều Anh chia sẻ ý tưởng xây dựng điểm du lịch trải nghiệm tại Gò Nổi:

Một du khách Canada chia sẻ: “Đến với Gò Nổi, tôi như bước vào một không gian mới mẻ, không giống như những làng quê khác ở Việt Nam tôi từng đi. Ở nơi này, tôi cảm giác như đang lạc vào thế giới của thảo dược, của văn hóa làng mộc mạc và những điệu hát vui nhộn mà sâu lắng”.

Điểm đến du lịch xanh

Từ một vùng đất trù phú ven sông Thu Bồn, lâu nay Gò Nổi được biết đến nhiều với các sản phẩm nông nghiệp như rau sạch, hoa màu truyền thống. Tuy nhiên, với sự chuyển mình từ mô hình sản xuất sang du lịch trải nghiệm, vùng đất này đang dần định hình lại vai trò trong chuỗi giá trị ngành du lịch xanh của thành phố Đà Nẵng.

Du khách trải nghiệm ngâm chân thảo dược. Ảnh: PHAN VINH

Tour “Du lịch trải nghiệm cùng Gò Nổi Xanh” không chỉ là chuyến thăm thú đơn thuần, mà còn là nơi du khách có thể học cách gieo trồng, thu hái, sơ chế và cảm nhận hương vị tinh dầu do chính tay mình thực hiện, từ đó hiểu hơn vai trò của dược liệu và nông nghiệp sạch trong đời sống hiện đại.

Theo ông Dương Hiển Công, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Gò Nổi, mô hình này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch cộng đồng địa phương đang hướng đến.

“Địa phương đánh giá cao nỗ lực của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Gò Nổi trong việc gắn kết hoạt động sản xuất với phát triển du lịch, nhất là khi địa phương đang thiếu những mô hình có chiều sâu về văn hóa và sinh thái. Xã sẽ hỗ trợ tối đa để sản phẩm du lịch này ngày càng hoàn thiện”, ông Công cho biết.

[VIDEO] - Ông Dương Hiển Công, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Gò Nổi đánh giá dự án:

Theo ông Công, Gò Nổi đủ tiềm năng hình thành một cụm tour du lịch dược liệu, kết nối hợp tác xã với các đơn vị sản xuất và địa điểm văn hóa xung quanh, từ đó phát triển thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Trong đó, yếu tố con người, đặc biệt là người dân bản địa sẽ được đào tạo để trở thành hướng dẫn viên, người kể chuyện, người giữ lửa cho văn hóa làng.

“Mô hình du lịch này còn thể hiện được xu hướng mới của thị trường về du lịch xanh, du lịch chữa lành và du lịch dựa vào cộng đồng. Nhiều du khách ngày nay không còn mặn mà với nơi đông đúc, xô bồ mà ưu tiên những trải nghiệm cá nhân, không gian gần gũi với thiên nhiên và yếu tố bản địa rõ nét.

Vì vậy, một tour du lịch ở Gò Nổi với nhịp sống chậm rãi, mùi hương tinh dầu lan tỏa, khung cảnh làng quê yên bình... sẽ khiến nhiều người tìm đến và luyến tiếc khi rời đi”, ông Công nói.