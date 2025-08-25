Thứ Hai, 25/8/2025
Tăng cường phối hợp, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp khởi nghiệp

MINH LÊ 25/08/2025 08:43

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 176/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu tại phiên họp định kỳ hằng tháng với cộng đồng khởi nghiệp.

Ngày 12/8/2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì phiên họp định kỳ hằng tháng với cộng đồng khởi nghiệp (lần 2).

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp, UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng khởi nghiệp thành phố trong xây dựng, đồng hành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có); theo dõi, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết các kiến nghị của cộng đồng khởi nghiệp để trả lời trong phiên họp định kỳ tiếp theo, đồng thời báo cáo UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo; gửi nội dung xử lý về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/8 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

